Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ

Sports News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ
پاکستانآسٹریلیاون ڈے
📆30/05/2026 12:27 pm
📰DunyaNews
79 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 83%

پاکستان نے پہلے ون ڈے میں ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، شاہین آفریدی قیادت کر رہے ہیں۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان ی کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ شاہین آفریدی پہلی بار قومی ون ڈے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ صاحبزادہ فرحان اور معاذ صادق نے بیٹنگ کا آغاز کیا۔ یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے عالمی ایونٹس کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستان ی ٹیم میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جبکہ آسٹریلیا نے اپنے کپتان کی غیر موجودگی میں تجربہ کار کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ پاکستان کی پلےنگ الیون میں شاہین آفریدی کے علاوہ شاداب خان، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ نوجوان آل راؤنڈر عرفات منہاس اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی طرف سے کپتان کی غیر موجودگی میں جوش انگلس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ آسٹریلین ٹیم میں میٹ شارٹ، ایلکس کیری، مارنس لیبوشین، کیمرون گرین، میٹ رینشا، اولی پیک، نیتھن ایلس، تنویر سنگھا، بلی اسٹینلیک اور میٹ کوہنمین شامل ہیں۔ پاکستان ی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، معاذ صادق، بابر اعظم، غازی غوری، سلمان علی آغا، عبدالصمد، شاداب خان، عرفات منہاس، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ یہ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں گھریلو کرکٹ میں بہتری دکھائی ہے جبکہ آسٹریلیا ہمیشہ مضبوط حریف رہا ہے۔ شاہین آفریدی نے ٹاس کے بعد کہا کہ وہ پچ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں اور بولرز کو ابتدائی وکٹیں لینی ہوں گی۔ دوسری جانب آسٹریلوی کپتان کے زخمی ہونے سے ٹیم کو چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس متبادل کھلاڑیوں کی گہرائی موجود ہے۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے مداحوں کی بھرپور موجودگی متوقع ہے اور شائقین کرکٹ کو ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا.

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ شاہین آفریدی پہلی بار قومی ون ڈے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ صاحبزادہ فرحان اور معاذ صادق نے بیٹنگ کا آغاز کیا۔ یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے عالمی ایونٹس کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستانی ٹیم میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جبکہ آسٹریلیا نے اپنے کپتان کی غیر موجودگی میں تجربہ کار کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ پاکستان کی پلےنگ الیون میں شاہین آفریدی کے علاوہ شاداب خان، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ نوجوان آل راؤنڈر عرفات منہاس اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی طرف سے کپتان کی غیر موجودگی میں جوش انگلس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ آسٹریلین ٹیم میں میٹ شارٹ، ایلکس کیری، مارنس لیبوشین، کیمرون گرین، میٹ رینشا، اولی پیک، نیتھن ایلس، تنویر سنگھا، بلی اسٹینلیک اور میٹ کوہنمین شامل ہیں۔ پاکستانی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، معاذ صادق، بابر اعظم، غازی غوری، سلمان علی آغا، عبدالصمد، شاداب خان، عرفات منہاس، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ یہ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں گھریلو کرکٹ میں بہتری دکھائی ہے جبکہ آسٹریلیا ہمیشہ مضبوط حریف رہا ہے۔ شاہین آفریدی نے ٹاس کے بعد کہا کہ وہ پچ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں اور بولرز کو ابتدائی وکٹیں لینی ہوں گی۔ دوسری جانب آسٹریلوی کپتان کے زخمی ہونے سے ٹیم کو چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس متبادل کھلاڑیوں کی گہرائی موجود ہے۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے مداحوں کی بھرپور موجودگی متوقع ہے اور شائقین کرکٹ کو ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DunyaNews /  🏆 1. in PK

پاکستان آسٹریلیا ون ڈے کرکٹ شاہین آفریدی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 15:26:50