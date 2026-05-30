پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ

پاکستان نے پہلے ون ڈے میں ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، شاہین آفریدی قیادت کر رہے ہیں۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان ی کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ شاہین آفریدی پہلی بار قومی ون ڈے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ صاحبزادہ فرحان اور معاذ صادق نے بیٹنگ کا آغاز کیا۔ یہ سیریز دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے عالمی ایونٹس کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستان ی ٹیم میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جبکہ آسٹریلیا نے اپنے کپتان کی غیر موجودگی میں تجربہ کار کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ پاکستان کی پلےنگ الیون میں شاہین آفریدی کے علاوہ شاداب خان، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ نوجوان آل راؤنڈر عرفات منہاس اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی طرف سے کپتان کی غیر موجودگی میں جوش انگلس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ آسٹریلین ٹیم میں میٹ شارٹ، ایلکس کیری، مارنس لیبوشین، کیمرون گرین، میٹ رینشا، اولی پیک، نیتھن ایلس، تنویر سنگھا، بلی اسٹینلیک اور میٹ کوہنمین شامل ہیں۔ پاکستان ی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، معاذ صادق، بابر اعظم، غازی غوری، سلمان علی آغا، عبدالصمد، شاداب خان، عرفات منہاس، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ یہ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں گھریلو کرکٹ میں بہتری دکھائی ہے جبکہ آسٹریلیا ہمیشہ مضبوط حریف رہا ہے۔ شاہین آفریدی نے ٹاس کے بعد کہا کہ وہ پچ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں اور بولرز کو ابتدائی وکٹیں لینی ہوں گی۔ دوسری جانب آسٹریلوی کپتان کے زخمی ہونے سے ٹیم کو چیلنجز کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس متبادل کھلاڑیوں کی گہرائی موجود ہے۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے مداحوں کی بھرپور موجودگی متوقع ہے اور شائقین کرکٹ کو ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا.
