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پاکستان میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی

اخبار News

پاکستان میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی
طوفان، پاکستان، تباہی، زخمی، ہلاک
📆03/06/2026 10:10 am
📰SAMAATV
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📊News: 29% · Publisher: 51%

پاکستان میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، سڑکوں پر ٹریفک میں رکاوٹیں آئیں اور کئی اضلاع میں بجلی کی فراہمی اور ٹریفک متاثر ہوئی۔

پاکستان میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، سڑکوں پر ٹریفک میں رکاوٹیں آئیں اور کئی اضلاع میں بجلی کی فراہمی اور ٹریفک متاثر ہوئی۔ خیبر پختونخواہ اور سندھ کے حکام نے امدادی سیگنل جاری کئے، جبکہ امدادی ٹیموں نے سڑکوں کو کھولنے کے لیے کام کیا، زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے کوششیں کیں اور مزید نقصان کا اندازہ لگایا۔ صوبائی بحران مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ کہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخواہ میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور 31 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 8 بچے اور 7 خواتین شامل تھیں، جیسا کہ PDMA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ واقعات بنوں، پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ میں رپورٹ ہوئے، جبکہ حکام نے مزید نقصان کا اندازہ لگایا اور تفصیلات اکٹھی کرنے کے لیے کوشش کی۔ بنوں میں صوبے میں سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایک شخص کا ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ 28 زخمی ہوئے جب طوفان اور بارش کے باعث دیواروں اور چھتوں کا ٹوٹنا ہوا۔ پشاور میں ایک شخص کو بجلی کے چمکے سے ہلاک کیا گیا۔ ہیوی رین کے باعث ایک شخص زخمی ہوا جبکہ ایک شخص کو ایک بجلی کے پول سے زخمی کیا گیا۔ ہیوی رین کے باعث 15 افراد زخمی ہوئے جبکہ پہاڑی سے گرنے والے پتھروں نے ان کے اوپر سے گزرا۔ ان زخمیوں میں 8 بچے اور 7 خواتین شامل تھیں.

پاکستان میں طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، سڑکوں پر ٹریفک میں رکاوٹیں آئیں اور کئی اضلاع میں بجلی کی فراہمی اور ٹریفک متاثر ہوئی۔ خیبر پختونخواہ اور سندھ کے حکام نے امدادی سیگنل جاری کئے، جبکہ امدادی ٹیموں نے سڑکوں کو کھولنے کے لیے کام کیا، زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے کوششیں کیں اور مزید نقصان کا اندازہ لگایا۔ صوبائی بحران مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ کہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخواہ میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور 31 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 8 بچے اور 7 خواتین شامل تھیں، جیسا کہ PDMA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ واقعات بنوں، پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ میں رپورٹ ہوئے، جبکہ حکام نے مزید نقصان کا اندازہ لگایا اور تفصیلات اکٹھی کرنے کے لیے کوشش کی۔ بنوں میں صوبے میں سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایک شخص کا ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ 28 زخمی ہوئے جب طوفان اور بارش کے باعث دیواروں اور چھتوں کا ٹوٹنا ہوا۔ پشاور میں ایک شخص کو بجلی کے چمکے سے ہلاک کیا گیا۔ ہیوی رین کے باعث ایک شخص زخمی ہوا جبکہ ایک شخص کو ایک بجلی کے پول سے زخمی کیا گیا۔ ہیوی رین کے باعث 15 افراد زخمی ہوئے جبکہ پہاڑی سے گرنے والے پتھروں نے ان کے اوپر سے گزرا۔ ان زخمیوں میں 8 بچے اور 7 خواتین شامل تھیں

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طوفان، پاکستان، تباہی، زخمی، ہلاک

 

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