پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر ٹیسٹ سیریز جیت لی
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے راولپنڈی میں سری لنکا کو آٹھ وکٹ سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر لی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جمعہ کو کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی قومی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر لی۔ یہ کارکردگی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے ذریعے قومی ٹیم نے اپنی شاندار فارم کا ثبوت دیا۔
میچ کے اہم واقعات اور کارکردگی
میچ کی دوسری پچھلی اننگز میں سری لنکا نے بیٹنگ کرتے ہوئے 316 رنز بنائے۔ چوتھے دن صبح کے وقت ان کی ٹیم نے صرف سات رنز جوڑے کیونکہ ان کی اوورنائٹ اسکور 309 پر پانچ وکٹیں گنوا چکی تھی۔ پاکستان نے 90 رنز کا ہدف صرف 13 اوورز میں حاصل کر کے میچ کو ختم کر دیا۔ عامر جمال نے بغیر آؤٹ ہوسکے 34 رنز بنائے جبکہ ازن عواص نے 32 رنز بنائے۔ ان دونوں بیٹسمینوں کی شراکت داری نے ٹیم کو فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔Also readPakistan Mobile Subscriber Base Reaches 212.5M in Oct
سری لنکا کی مشکلات اور پاکستان کے باولرز
پاکستان کے کھلاڑیوں نے بیٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے اوپنر تطیب عارف کو 13 رنز پر اور محمد طاہر کو 4 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ تاہم عامر جمال اور ازن عواص کے درمیان مضبوط شراکت نے میچ کو پاکستان کی جانب مڑوا دیا۔ عامر جمال نے پرابیت جے سوریا کے خلاف آخری جیتنے والے چھکے مارے۔ پاکستان کے بولرز میں محمد عباس نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 55 رنز دیے۔ عامر جمال نے بھی 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ رضاللہ نے دو وکٹیں لیں۔
سیریز میں پاکستان کی تاریخی فتح کا تناظر
یہ فتح پاکستان کے لیے تاریخی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اس سائیکل میں قومی ٹیم کی پہلی سیریز جیت ہے۔ اس سے پہلے ٹیم نے جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈرا کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم دو صفر سے جبکہ انگلینڈ کے خلاف تین صفر سے شکست کھا چکی تھی۔ راولپنڈی کے گرین پچ نے پاکستان کے فاسٹ بولرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ پہلی اننگز میں سری لنکا کو صرف 98 رنز پر آؤٹ کر دیا گیا تھا۔
سری لنکا کی مزاحمت اور حتمی نتائج
سری لنکا کی ٹیم نے اننگز ڈیفیٹ سے بچنے کے لیے سخت کوشش کی۔ میلان رتنییکے اور سنل دینوشا نے نصف سنچریاں بنائیں۔ کپتان کusal منڈس نے بھی اہم رنز بنائے۔ لیکن ان کی کوششوں کے باوجود ٹیم ہار گئی۔ اس میچ نے ثابت کیا کہ پاکستان کی ٹیم دباؤ میں بھی بہترین کرکٹ کھیل سکتی ہے۔ یہ سیریز جیت قومی ٹیم کے اعتماد کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گی۔
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