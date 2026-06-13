پاکستان بجٹ 2026-27 میں دفاعی بجٹ میں 17.6 فیصد اضافہ کرنا

پاکستان کی وفاقی حکومت نے بجٹ 2026-27 میں دفاعی بجٹ میں گذشتہ سال کے مقابلے میں 17.6 فیصد اضافہ کرتے ہوئے تین ہزار ارب روپے مختص کیے۔ وزیرِ خزانہ نے کہا کہ خطے کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے یہ اضافہ ضروری ہے۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے بجٹ 2026-27 کا اعلان کرتے ہوئے دفاعی بجٹ میں گذشتہ سال کے مقابلے میں 17.6 فیصد کا اضافہ تجویز کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ رواں برس دفاعی بجٹ کے لیے تین ہزار ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ رقم پچھلے مالی سال 2025-26 میں 2550 ارب روپے تھی جو بعد ازاں نظرثانی کے بعد 2595 ارب روپے ہو گئی۔ یاد رہے کہ سنہ 2024 میں مسلم لیگ ن کی حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے دفاعی بجٹ میں 2122 ارب روپے مختص کیے تھے۔ اس طرح گذشتہ تین برسوں میں دفاع کے بجٹ میں 878 ارب روپے کا مجموعی اضافہ ہوا۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی 18 ہزار ارب روپے کے بجٹ کا تقریباً 16.
67 فیصد ہے۔ فوجی پینشن کو دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں بنایا جاتا اور آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن کی مد میں 1169 ارب روپے رکھے گئے ہیں جن میں سے 822 ارب روپے ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیرِ خزانہ نے دفاعی بجٹ میں اضافے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابلَ تسخیر بنانے کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا بھی ذکر کیا۔ دفاعی بجٹ میں دیگر اخراجات کے تفصیلی اجزا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تین ہزار ارب روپے کے دفاعی بجٹ میں سے 967 ارب روپے ملازمین سے متعلق اخراجات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14.36 فیصد زیادہ ہے۔ آپریشنل اخراجات بشمول ٹرانسپورٹیشن، میڈیکل، راشن اور ٹریننگ کے لیے 743 ارب سے زائد رقم رکھی گئی ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ فزیکل اثاثہ جات کی خریداری میں ہوا جس کے لیے 925 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ 39 فیصد سے زیادہ اضافہ ہے۔ تعمیراتِ عامہ اور فوجی انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کے لیے 336 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 7 فیصد زیادہ ہے
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