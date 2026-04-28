پاکستان کا فتح دوم میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ

پاک فوج نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح دوم میزائل سسٹم کی کامیاب پرواز کی، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔
پاک فوج کی راکٹ فورس نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح دوم میزائل سسٹم کی کامیاب پرواز کی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، یہ پرواز جدید ترین ایوینیಕ್ಸ್ اور جدید نیویگیشن ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ اس پرواز کا بنیادی مقصد فوجیوں کی تربیت، میزائل کے مختلف تکنیکی حصوں کی جانچ پڑتال اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ فتح دوم میزائل سسٹم کو بہتر درستگی اور بقا کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پرواز کے موقع پر اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور پاکستان آرمی کے سینئر افسران کے علاوہ مختلف اسٹریٹجک تنظیموں کے سائنسدان اور انجینئر بھی موجود تھے۔ شرکاء نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح سیریز کے میزائل کی کامیاب پرواز پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر پاکستان ، وزیراعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروس چیفس نے میزائل سسٹم کی کامیاب پرواز کو یقینی بنانے میں شامل تمام افراد کی فنی مہارت، عزم اور محنت کو سراہا۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ایک مسلسل عمل ہے اور فتح دوم میزائل سسٹم کی کامیاب پرواز اس سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ یہ میزائل سسٹم نہ صرف پاکستان کی دفاعی استعداد کو مضبوط کرے گا بلکہ ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی خصوصیات میں جدید ترین نیویگیشن سسٹم، درستگی اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ یہ میزائل سسٹم مختلف قسم کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن جائے گا۔ اس پرواز سے میزائل سسٹم کے ڈیزائن، تیاری اور آپریشنل صلاحیتوں کا مکمل جائزہ لیا گیا اور نتائج انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، یہ پرواز مکمل طور پر محفوظ ماحول میں کی گئی اور اس کے دوران تمام حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھا گیا۔ میزائل سسٹم کی پرواز کی نگرانی سینئر افسران اور ماہرین کی ایک ٹیم نے کی جنہوں نے اس کی کارکردگی کا مکمل جائزہ لیا۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی کامیابی پاکستان کے دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی ہتھیاروں کو خود تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پرواز کے بعد، پاکستان کی دفاعی صنعت کو مزید ترقی کرنے اور جدید ہتھیاروں کو تیار کرنے کے لیے نئی راہ ملے گی۔ یہ میزائل سسٹم پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی پرواز ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے اقدامات خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ یہ اقدام کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی پرواز سے نہ صرف فوج کی استعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ دفاعی صنعت کو بھی تقویت ملے گی۔ اس سے مقامی سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری کو فروغ ملے گا اور ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ میزائل سسٹم جدید ٹیکنالوجی کا مظہر ہے اور اس کی تیاری میں پاکستان ی سائنسدانوں اور انجینئروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی پرواز سے پاکستان کی دفاعی پالیسی کو بھی تقویت ملے گی اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر، وزیراعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کامیابی پاکستان کے عزم اور صلاحیت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی دفاعی استعداد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے سائنسدانوں، انجینئروں اور فوجیوں کو ان کی محنت اور لگن پر خراج تحسین پیش کیا اور انہیں مستقبل میں بھی اسی جذبے سے کام کرنے کی ترغیب دی۔ فتح دوم میزائل سسٹم کی پرواز سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ میزائل سسٹم پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن جائے گا اور ملک کو کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا.
