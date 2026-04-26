پاکستان نے ایران کو ترانزٹ تجارت کی اجازت دے دی

پاکستان نے ایران کو اپنی سرزمین پر عبوری تجارت کی اجازت دے کر علاقائی تجارت کو فروغ دینے کی سمت میں اہم قدم اٹھایا ہے۔ 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' کے تحت، ایرانی مال کو تیسرے ممالک تک پہنچانے کے لیے پاکستان سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
پاکستان نے علاقائی تجارت کو فروغ دینے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے، ایران کو تیسرے ممالک کے لیے اپنی سرزمین پر عبوری تجارت کی اجازت دے دی ہے، جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ فیصلہ وزارتِ تجارت پاکستان کی جانب سے 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' کے اجراء کے بعد سامنے آیا ہے، جو نئی قواعد و ضوابط متعارف کراتا ہے جس کی رو سے ایران ی مال کو دیگر مقاصد تک بھیجنے کے لیے پاکستان سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، وفاقی حکومت نے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترامیم کی ہیں، اور نیا آرڈر اب فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ آرڈر تیسرے ممالک سے آنے والے مال پر لاگو ہوگا جو ایران کے ساتھ منسلک ہو کر مختلف مقاصد تک پہنچایا جائے گا۔ نئی نظام کے تحت، تمام ترانزٹ مال کسٹم ایکٹ 1969 اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے طریقہ کار کے مطابق پاکستان کے کسٹم حکام کی نگرانی میں رہیں گے۔ پاکستان نے مال کی نقل و حمل کے لیے عبوری راستوں کا ایک تفصیلی نیٹ ورک بھی منظور کیا ہے، جس میں گواڈر، پورٹ قاسم، لیاری، اورمرا، پسنی اور گبد جیسے اہم تجارتی راہداری شامل ہیں۔ اندرونی راستے کراچی، خضدار، دالبندین، تفتان، تربت، ہوشب، پنجگور، کوئٹہ/لک پاس اور نوکوندی سے گزریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان پہلے ہی علاقائی ترانزٹ حب کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ نیا انتظام سرحد پار تجارت اور تجارتی رابطوں میں اس کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے کئی لحاظ سے سودمند ثابت ہوگا۔ ایران ، جو کہ مغربی پابندیوں کے باعث براہ راست تجارتی رابطوں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اب پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تجارتی شراکت داروں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے گا۔ اس سے ایران کی معیشت کو تقویت ملے گی اور تجارتی حجم میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب، پاکستان کو بھی اس معاہدے سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں گے۔ ترانزٹ فیسز، کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر متعلقہ چارجز کی مد میں پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت مزید بڑھ جائے گی اور یہ علاقائی تجارت کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرے گا۔ یہ معاہدہ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے تحت علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ سی پیک کے ذریعے، پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی مضبوط ہو چکے ہیں، اور اب ایران کے ساتھ یہ معاہدہ پورے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دے گا۔ اس سے نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' کے تحت، پاکستان نے ترانزٹ مال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے سخت اقدامات کرنے کا عہد کیا ہے۔ کسٹم حکام کی جانب سے تمام ترانزٹ مال کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ، مال کی نقل و حمل کے دوران سیکیورٹی فورسز بھی موجود رہیں گی تاکہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا تخریبی کارروائی کو ناکام بنایا جا سکے۔ پاکستان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدوں کو پوری طرح سے نافذ کرے گا اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں، پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون میں اضافہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر، 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' پاکستان اور ایران دونوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے.
پاکستان نے علاقائی تجارت کو فروغ دینے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے، ایران کو تیسرے ممالک کے لیے اپنی سرزمین پر عبوری تجارت کی اجازت دے دی ہے، جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ فیصلہ وزارتِ تجارت پاکستان کی جانب سے 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' کے اجراء کے بعد سامنے آیا ہے، جو نئی قواعد و ضوابط متعارف کراتا ہے جس کی رو سے ایرانی مال کو دیگر مقاصد تک بھیجنے کے لیے پاکستان سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، وفاقی حکومت نے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترامیم کی ہیں، اور نیا آرڈر اب فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ آرڈر تیسرے ممالک سے آنے والے مال پر لاگو ہوگا جو ایران کے ساتھ منسلک ہو کر مختلف مقاصد تک پہنچایا جائے گا۔ نئی نظام کے تحت، تمام ترانزٹ مال کسٹم ایکٹ 1969 اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے طریقہ کار کے مطابق پاکستان کے کسٹم حکام کی نگرانی میں رہیں گے۔ پاکستان نے مال کی نقل و حمل کے لیے عبوری راستوں کا ایک تفصیلی نیٹ ورک بھی منظور کیا ہے، جس میں گواڈر، پورٹ قاسم، لیاری، اورمرا، پسنی اور گبد جیسے اہم تجارتی راہداری شامل ہیں۔ اندرونی راستے کراچی، خضدار، دالبندین، تفتان، تربت، ہوشب، پنجگور، کوئٹہ/لک پاس اور نوکوندی سے گزریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان پہلے ہی علاقائی ترانزٹ حب کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ نیا انتظام سرحد پار تجارت اور تجارتی رابطوں میں اس کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے کئی لحاظ سے سودمند ثابت ہوگا۔ ایران، جو کہ مغربی پابندیوں کے باعث براہ راست تجارتی رابطوں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اب پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تجارتی شراکت داروں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے گا۔ اس سے ایران کی معیشت کو تقویت ملے گی اور تجارتی حجم میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب، پاکستان کو بھی اس معاہدے سے مالیاتی فوائد حاصل ہوں گے۔ ترانزٹ فیسز، کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر متعلقہ چارجز کی مد میں پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت مزید بڑھ جائے گی اور یہ علاقائی تجارت کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرے گا۔ یہ معاہدہ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے تحت علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ سی پیک کے ذریعے، پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی مضبوط ہو چکے ہیں، اور اب ایران کے ساتھ یہ معاہدہ پورے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دے گا۔ اس سے نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' کے تحت، پاکستان نے ترانزٹ مال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے سخت اقدامات کرنے کا عہد کیا ہے۔ کسٹم حکام کی جانب سے تمام ترانزٹ مال کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ، مال کی نقل و حمل کے دوران سیکیورٹی فورسز بھی موجود رہیں گی تاکہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا تخریبی کارروائی کو ناکام بنایا جا سکے۔ پاکستان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدوں کو پوری طرح سے نافذ کرے گا اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں، پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون میں اضافہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر، 'مال کی ترانزٹ آرڈر 2026' پاکستان اور ایران دونوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے
