پاکستان کا تنازعات کے پر امن حل کے لیے مستقل عزم

پاکستان نے تنازعات کے پر امن حل کے لیے اپنی مستقل وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے منشور میں درج اصولوں کے مطابق، خودمختار مساوات، تنازعات کے پر امن حل اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے اجتماعی کارروائی کے لیے پاکستان کی وابستگی کا عہد کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی کثیرالتعاونیت اور امن کے لیے سفارتکاری کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ جب بین الاقوامی برادری پیچیدہ سلامتی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مکالمات اور سفارتکاری کے راستے کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علاقے میں جاری ثالثی کے اقدامات بھی انہی اصولوں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے ساتھ اپنی دیرینہ وابستگی اور امن اور بین الاقوامی تعاون کی خواہش سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اختلافات کو دور کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ایک تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے بھی بین الاقوامی کثیرالتعاونیت اور امن کے لیے سفارتکاری کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں خودمختار مساوات، تنازعات کے پر امن حل اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے اجتماعی کارروائی کے لیے پاکستان کی وابستگی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب تنازعات بڑھ رہے ہیں اور بین الاقوامی اداروں پر اعتماد کم ہو رہا ہے، کثیرالتعاونیت اور سفارتکاری امن کے لیے واحد قابل اعتماد اور پائیدار طریقے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آج بین الاقوامی برادری کے سامنے آنے والے چیلنجز کے لیے مکالمات، تعاون اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے ایک نئی وابستگی کی ضرورت ہے۔ حالیہ تنازعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تناؤ کو کم کرنے، اختلافات کو دور کرنے اور جاری تنازعات کو حل کرنے کے مقصد سے سفارتی اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر مشغول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مکالمات کو فروغ دینے، تعاون کو بڑھانے اور کثیرالتعاونیت کے نظام کو مضبوط کرنے میں ایک تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر کثیرالتعاونیت کو بحال کرنے اور ایک پر امن، منصفانہ اور خوشحال دنیا کی تعمیر کے لیے سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیراعظم اور ڈپٹی وزیراعظم دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کرنے والا ملک رہا ہے اور وہ اس پالیسی پر قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مقصد علاقائی اور عالمی سطح پر امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے اور اس کے لیے وہ تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ غریب اور پسماندہ ممالک کی آواز اٹھاتا ہے اور ان کے حقوق کے لیے لڑتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول پر امن بقائے باہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتا اور وہ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دوست ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت معاشی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے اور وہ جلد ہی معیشت کو پٹری پر لے آئے گی۔ وزیراعظم اور ڈپٹی وزیراعظم نے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن پسند ملک رہا ہے اور وہ ہمیشہ امن کی حمایت کرتا رہے گا
