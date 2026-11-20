پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 61 رنز سے شکست دے دی
کرکٹ ورلڈ کپ لیگ ٹو کے تحت پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 61 رنز سے شکست دے کر فتح کا ذائقہ چکھایا ہے۔
پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم شاہینز نے اپنے کیریئر کے ایک اہم مرحلے پر متحدہ عرب امارات کے خلاف 61 رنز کی زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ میچ جمعہ کے روز قطر کی دارالحکومت دوحہ میں واقع یونیورسٹی آف ڈوحہ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا جس میں شاہینز نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میچ کی شروعات میں ہی پاکستانی ٹیم نے باؤلنگ کے دور میں متحدہ عرب امارات کے بیٹرز کو سخت مشکل کا سامنا کروا دیا اور انہیں 184 رنز پر آؤٹ کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔
پاکستان کی بیٹنگ شاندار کارکردگی
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شاہینز نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے دیے گئے 246 رنز کے ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کی مگر انہیں 47ویں اوور میں 245 رنز پر آؤٹ ہونا پڑا۔ اس دوران سمیع الحسین نے 39 گیندوں پر 62 رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا جس میں تین چوکے اور سات چھکے شامل تھے۔ ماڈل اسعاد نے 63 گیندوں پر 53 رنز بنائے جبکہ کپتان عبدالصبغ نے 49 گیندوں پر 39 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔Also readWhite House Fires Cyber Chief Amid Outages
فارسان یوسف اور دیگر بیٹرز کا کردار
نور اللہ ایوبی اور فرحان یوسف نے بھی ٹیم کو بڑی شراکت میں مدد فراہم کی۔ فرحان یوسف نے 38 گیندوں پر 28 رنز بنائے جبکہ محمد عمران نے 21 گیندوں پر 22 رنز اسکور کیے۔ پاکستانی ٹیم کی ابتدائی شراکت 87 رنز کی رہی جو نور اللہ ایوبی کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹوٹ گئی مگر باقی بیٹرز نے مؤثر انداز میں کھیلتے ہوئے اسکور کو مستحکم رکھا۔
متحدہ عرب امارات کی ہزیمت اور باؤلرز کی کارکردگی
متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے جوابی بیٹنگ کرتے ہوئے 246 رنز کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ 41ویں اوور میں صرف 184 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ محمد شہزاد نے 45 رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا جبکہ عفت عالم نے 39 اور عواص نے 31 رنز بنائے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے علی رضا نے 3 اور صوفیان مقیم نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔
نقلی و عورت اور مستقبل کے میچز
یہ فتح شاہینز کے لیے قابل ذکر ہے کیونکہ ان کا اگلا میچ اتوار 22 نومبر کو رقبائی بھارت کے خلاف ہونے والا ہے جس میں ٹیم اپنی پوری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے لیے باسل ہماؤد نے 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ ابرار احمد اور عاویس علی شاہ نے دو دو وکٹیں لیے۔
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