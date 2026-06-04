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پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ایک روزہ

کرکٹ News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ایک روزہ
پاکستانآسٹریلیاتیسرا ایک روزہ
📆04/06/2026 1:06 pm
📰BOLNETWORK
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پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سیریز کا تیسرا میچ گڈافے اسٹیڈیم پر ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے کوپر کنولی کو ٹیم میں شامل کیا ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آسٹریلیا کے کپتان ایرون فिंچ نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کی کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو کم سے کم سکور پر رکھے۔ پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کو اس سے بہتر سکور بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے، آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنز سے شکست دی تھی جس سے سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی تھی۔ آسٹریلیا نے پہلے گیند بازی کے لیے باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد وہ 231 رنز کے ساتھ 50 اوورز میں آٹھ وکٹوں پر آؤٹ ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کے جوش انگلیس اور کیمرون گرین نے ہر ایک نصف سنچری بنائی تھی۔ پاکستان کے جواب میں، شاداب خان نے 71 رنز بنائے تھے۔ ان کے علاوہ، شاداب خان نے تین چھکے اور ایک چوکا بھی لگایا تھا۔ پاکستان کی ٹیم نے پہلے دو اوورز میں ہی چار وکٹوں کے ساتھ 6 رنز بنائے تھے۔ اس کے بعد، شاداب خان اور آرفات منہاس نے ساتویں وکٹ کے لیے 59 رنز بنائے تھے.

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سیریز کا تیسرا میچ گڈافے اسٹیڈیم پر ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے کوپر کنولی کو ٹیم میں شامل کیا ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آسٹریلیا کے کپتان ایرون فिंچ نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کی کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو کم سے کم سکور پر رکھے۔ پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کو اس سے بہتر سکور بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے، آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنز سے شکست دی تھی جس سے سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی تھی۔ آسٹریلیا نے پہلے گیند بازی کے لیے باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد وہ 231 رنز کے ساتھ 50 اوورز میں آٹھ وکٹوں پر آؤٹ ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کے جوش انگلیس اور کیمرون گرین نے ہر ایک نصف سنچری بنائی تھی۔ پاکستان کے جواب میں، شاداب خان نے 71 رنز بنائے تھے۔ ان کے علاوہ، شاداب خان نے تین چھکے اور ایک چوکا بھی لگایا تھا۔ پاکستان کی ٹیم نے پہلے دو اوورز میں ہی چار وکٹوں کے ساتھ 6 رنز بنائے تھے۔ اس کے بعد، شاداب خان اور آرفات منہاس نے ساتویں وکٹ کے لیے 59 رنز بنائے تھے

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پاکستان آسٹریلیا تیسرا ایک روزہ کرکٹ

 

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