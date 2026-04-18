پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع، گورنر اسٹیٹ بینک

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے عالمی مالیاتی اور سرمایہ کاری اداروں کے سینئر ایگزیکٹوز کو بتایا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے توقعات سے زیادہ بہتر ہوئے ہیں اور زرمبادلہ کے ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے معاشی استحکام، مہنگائی پر قابو پانے اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے عالمی مالیاتی و سرمایہ کاری اداروں کے سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ ایک اہم ملاقات میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریے سال کے آغاز کی توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے بہتر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع نے نئے خطرات اور غیر یقینی صورت حال پیدا کی ہے، تاہم پاکستان کی معیشت ماضی کے بحرانوں کے مقابلے میں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس ملاقات میں جے پی مورگن، بارکلیز، سٹی بینک، جیفریز جیسی بڑی سرمایہ کاری
فرموں کے نمائندے، اور فچ، موڈیز، اور ایس اینڈ پی گلوبل جیسی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں بھی موجود تھیں۔ یہ اجلاس عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) اور عالمی بینک کے موسم بہار کے اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا، جس کا دورانیہ 13 سے 18 اپریل 2026 تک تھا۔ گورنر احمد نے شرکاء کو تفصیل سے بتایا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے آغاز سے قبل ہی پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ان کی جانب سے اختیار کی گئی محتاط مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کے امتزاج نے مہنگائی کو کنٹرول میں لانے اور اسے مقررہ حد میں مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ملک کے مالیاتی اور بیرونی ذخائر کو بھی مضبوط کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح صرف 5.7 فیصد رہی، جو کہ ایک حوصلہ افزا رجحان ہے۔ اس کے برعکس، بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس میں رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر، جو کہ بنیادی طور پر انٹربینک فاریکس مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک کی خریداریوں کا نتیجہ ہیں، 16.4 ارب ڈالر تک مستحکم ہوئے ہیں۔ گورنر نے اس بات پر زور دیا کہ اسٹیٹ بینک کی مسلسل جاری رہنے والی خریداریوں اور سرکاری وصولیوں، بشمول نئے دوطرفہ معاہدوں کے تحت حاصل ہونے والی رقوم، کی بدولت زرمبادلہ کے ذخائر جون 2026 تک مزید مضبوط ہو کر تقریباً 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ معاشی استحکام میں بہتری نے اقتصادی ترقی میں بتدریج، پائیدار اور وسیع البنیاد بحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ مالی سال 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران، حقیقی جی ڈی پی میں 3.8 فیصد کا وسیع البنیاد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں 1.8 فیصد کے مقابلے میں ایک قابل ذکر بہتری ہے۔ گورنر احمد نے اس امر کو نمایاں کیا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورت حال 2022 کے اوائل میں روس-یوکرین تنازع جیسے بیرونی جھٹکوں کا سامنا کرتے وقت کی ابتدائی صورت حال کے مقابلے میں نمایاں طور پر مضبوط ہے۔ اس مضبوط پوزیشن کی وجہ سے، معیشت مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت سے پیدا ہونے والے چیلنجز، جیسے کہ عالمی توانائی کی قیمتوں، فریٹ اور انشورنس لاگت میں غیر معمولی اضافے، کا مؤثر طریقے سے سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہے۔ گورنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت قیمتوں کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں اور معاشی استحکام کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی محتاط رہی ہے اور حقیقی پالیسی ریٹ نمایاں طور پر مثبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، حکومت نے بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کیا ہے، جاری تنازع کے تناظر میں ہدفی سبسڈیز نافذ کی ہیں، اور طلب کو منظم کرنے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے آئی ایم ایف کے ساتھ توسیعی فنڈ سہولت کے تیسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی سہولت کے دوسرے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدے، اور ایک بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگز کی توثیق کو حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے معاشی استحکام اور اصلاحاتی ایجنڈے کے ساتھ وابستگی کے آزادانہ اعتراف کے طور پر سراہا۔ علاوہ ازیں، گورنر جمیل احمد نے ترسیلات زر اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (RDA) روڈ شو میں پاکستانی ڈائیسپورا اور عالمی اسٹیک ہولڈرز سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والی رقوم کے 12.4 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے اور 9 لاکھ 17 ہزار سے زائد اکاؤنٹس کے سنگ میل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے آر ڈی اے کے ریگولیٹری فریم ورک میں حالیہ بہتری کا بھی خاکہ پیش کیا، جس میں غیر مقیم اداروں کی شمولیت بھی شامل ہے، جس کا مقصد پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں میں مزید ضم کرنا اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی وسیع تر رینج کو راغب کرنا ہے۔
زرمبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر جمیل احمد معاشی استحکام مہنگائی
