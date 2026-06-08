پاکستان میں 5G خدمات پہلے ہی سے بڑے شہروں میں شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان ریلوے نے 15 مزید ٹرینز کو اوصارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خصوصی شمولیت میں اضافہ کیا جائے اور خدمات کی کیفیٰ کو بہتر کیا جائے۔ سبزیاء 16 جون کو ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور میں منعقد کی جائے گی۔
5G خدمات پاکستان میں بڑے شہروں میں پہلے ہی سے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے 15 مزید ٹرینز کو اوصارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خصوصی شمولیت میں اضافہ کیا جائے اور خدمات کی کیفیٰ کو بہتر کیا جائے۔ یہ سبزیاء 16 جون کو ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور میں منعقد کی جائے گی۔ افسران نے کہا کہ ٹرینز کو مفت مزایده کے ذریعے اہلکاروں کو دیا جائے گا جو پہلے ہی سے مؤهل کمپنیوں میں سے ایک میں سے شامل ہو چکے ہیں۔ ٹرینز جو اوصارت کے منصوبے میں شامل ہیں وہ ہیں: Hazara Express, Awam Express, Karakoram Express, Karachi Express, Millat Express, Fareed Express, Bahauddin Zakariya Express, Ravi Express, Lasani Express, Thal Express, Mianwali Express, Sukkur Express, Narowal Passenger Train, Sialkot Express, اور Faiz Ahmed Faiz Passenger۔ پاکستان نے پہلے ہی سے ٹرینوں کی اوصارت کے ذریعے خصوصی شرکت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود، خصوصی کمپنیوں نے چند خدمات کے لئے بھیجے گئے۔ ایک کمپنی نے پہلے ہی سے Mianwali Express کو اوصارت کے ذریعے ایک کمپنی نے واپس لے لیا کیونکہ عملی دشواریاں تھیں۔ افسران نے کہا کہ یہ سبزیاء ریلوے کے جاری منصوبے کے حصے ہیں جو ریلوے کے عملیاتیاتی کو بہتر بنانے کے لئے ہیں.
5G خدمات پاکستان میں بڑے شہروں میں پہلے ہی سے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے 15 مزید ٹرینز کو اوصارت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ خصوصی شمولیت میں اضافہ کیا جائے اور خدمات کی کیفیٰ کو بہتر کیا جائے۔ یہ سبزیاء 16 جون کو ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور میں منعقد کی جائے گی۔ افسران نے کہا کہ ٹرینز کو مفت مزایده کے ذریعے اہلکاروں کو دیا جائے گا جو پہلے ہی سے مؤهل کمپنیوں میں سے ایک میں سے شامل ہو چکے ہیں۔ ٹرینز جو اوصارت کے منصوبے میں شامل ہیں وہ ہیں: Hazara Express, Awam Express, Karakoram Express, Karachi Express, Millat Express, Fareed Express, Bahauddin Zakariya Express, Ravi Express, Lasani Express, Thal Express, Mianwali Express, Sukkur Express, Narowal Passenger Train, Sialkot Express, اور Faiz Ahmed Faiz Passenger۔ پاکستان نے پہلے ہی سے ٹرینوں کی اوصارت کے ذریعے خصوصی شرکت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود، خصوصی کمپنیوں نے چند خدمات کے لئے بھیجے گئے۔ ایک کمپنی نے پہلے ہی سے Mianwali Express کو اوصارت کے ذریعے ایک کمپنی نے واپس لے لیا کیونکہ عملی دشواریاں تھیں۔ افسران نے کہا کہ یہ سبزیاء ریلوے کے جاری منصوبے کے حصے ہیں جو ریلوے کے عملیاتیاتی کو بہتر بنانے کے لئے ہیں
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