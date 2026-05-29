پاکستان کے اگلے وفاقی بجٹ کے لیے منظر عام پر آئے، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کے بارے میں اختلافات ابھر چکے ہیں۔
پاکستان کی جنرل اسمبلی اور سینیٹ نے 2026-27 کے بجٹ کے سیشن کے لئے سرکاری طور پر بلایا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اگلے وفاقی بجٹ کی پیشکش کے لیے منظر عام پر آئی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی سرکاری ملازمین کی بڑی تنخواہ وں اور پنشن میں اضافے کے لیے حکومت سے بڑھتی ہوئی دباؤ کے باعث ہے۔ صدر کی منظوری یافتہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے اجلاس 5 جون کو ہوں گے۔ نیشنل اسمبلی کے بجٹ سیشن کو 5 بجے اور سینیٹ کے اجلاس 6 بجے منعقد ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو بجٹ کی پیشکش سے پہلے منعقد ہوگا۔ بجٹ سے قبل، 2025-26 کے نیشنل ایکانومک سرویس کو 4 جون کو ریلز کیا جائے گا، جس میں اس سے پہلے کے مالی سال کے دوران ملک کی معاشی کارکردگی کا ایک جائزہ پیش کیا جائے گا۔ حکام نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے لئے بجٹ کی تجاویز، ٹیکس Measures اور مالی تجاویز پر کام جاری ہے۔ ابتدائی تجاویز کے مطابق، 2026-27 کے لئے وفاقی بجٹ کا کل حجم 17.
1 ارب روپے کا ہوگا۔ حکومت نے 2026-27 کے لئے 4.1% کی معاشی ترقی کی ترغیب دی ہے، جبکہ اگلے مالی سال کے لئے اوسطاً 8.4% کی افراط زر کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ زیر تجویز بجٹ کے دستاویزات کے مطابق، ٹیکس ریونیو کا_TARGET Rs15,267 ارب روپے کا ہوگا۔ پٹرولیم لے وائی کا Target Rs1,727 ارب روپے کا ہوگا، جبکہ غیر ٹیکس ریونیو Rs2,768 ارب روپے تک پہنچنے کا انکوے کیا گیا ہے۔ وفاقی Public Sector Development Programme (PSDP) کے لئے Rs1.1 ارب روپے کا الاٹمنٹ ہوگا۔ حکومت نے لان کی ادائیگیوں پر Rs7,824 ارب روپے کا الاٹمنٹ کیا ہے۔ مزید Rs2,665 ارب روپے کا دفاعی سیکٹر کے لیے الاٹمنٹ کیا جائے گا۔ یہ الاٹمنٹ اگلے مالی سال کے لئے کل وفاقی ادائیگیوں کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ اگرچہ بجٹ کے اعلان سے پہلے ہی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کے بارے میں اختلافات ابھر چکے ہیں۔ سرکاری حکام نے کہا ہے کہ ملازمین اور پنشنرز کو افراط زر کے تناسب میں رہائی دی جائے گی۔ تاہم، ملازمین کی نمائندہوں نے کہا ہے کہ تجویز کردہ Measures بڑھتی ہوئی معاشرتی زندگی کی کھرچوں کے پیش نظر کافی نہیں ہیں۔ All Government Employees Grand Alliance (AGEGA) نے تنخواہوں اور پنشن میں 100% تک اضافے کی مانگ کی ہے۔ AGEGA نے حکومت کے ساتھ 10 مارچ 2025 کو ہونے والے معاہدے کے پابند ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ AGEGA نے حکومت کی طرف سے اپنے چارٹر آف Demand کے عمل میں نہ آنے کی صورت میں پورے معاشرے کی طرف سے پوری طرح کی مظاہرے کی تھان کی تہیں دی ہے۔ ملازمین نے 5 جون کو مظاہرے کے لیے مینسٹری آف فنانس اور پارلیمنٹ کے سامنے سٹیٹ ان کا فیصلہ کیا ہے۔ مظاہرے 1 دن بجٹ کے اعلان سے پہلے ہوگا۔ ملازمین کی بڑی مانگ میں مینمیمم ویز، پنشن کی بڑھتی ہوئی اصلاحات شامل ہیں۔ ملازمین نے کمزور اور محروم ملازمین کی تنخواہوں میں 30% کا فرق ختم کرنے کے لئے بڑھتی ہوئی تنخواہوں کی بھی مانگ کی ہے۔ اگلے بجٹ کو کاروباروں، انویسٹرز، عوامی سیکٹر کے ملازمین اور پنشنرز سمیت بڑھتی ہوئی تنخواہوں اور پنشنوں کی مانگ کرنے والے تمام طبقوں کے ذریعے بڑی توجہ سے دیکھا جارہا ہے۔ معاشی ترقی کے اعتبار سے 4.1% کی ترغیب کے ساتھ، 2026-27 کے لئے بجٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی ادائیگیوں کے ساتھ مل کر ملک کی معاشی سمت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔
