پاکستان یو 19 ایشیا کپ 2026 کا باقاعدہ آغاز، حریفوں کی فہرست سامنے
پاکستان کی یو 19 کرکٹ ٹیم نے دفاعی چیمپئن کے طور پر ایشیا کپ 2026 میں شرکت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں اوپنر میچ میں متحدہ عرب امارات کا سامنا ہوگا۔
آسیان کرکٹ کونسل (ACC) کے زیر اہتمام مردوں کی یو 19 ایشیا کپ 2026 کا باقاعدہ آغاز عمان میں ہونے والا ہے، جہاں دفاعی چیمپئن پاکستان کی یو 19 کرکٹ ٹیم اپنے سفر کا آغاز کرے گی۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ جمعہ، 6 نومبر کو جمعرات، 5 نومبر کو شروع ہونے والے ایونٹ کے بعد کھیلا جائے گا، جہاں پاکستان ٹیم کا سامنا میزبان ملک متحدہ عرب امارات (UAE) سے ہوگا۔
ٹورنامنٹ کی شروعات اور میچ کی تفصیلات
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ میچ عمان کے دارالحکومت مسقط میں واقع الامرات کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم میچ ہے کیونکہ پاکستان نے پچلے ایڈیشن میں اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا ہے، اس لیے یہ میچ ٹیم کے لیے ایک چیلنجنگ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں پاکستان نے انڈیا کو 191 رنز سے شکست دی تھی، جس میں کپتان فارحن یوسف کی قیادت کلیدی رہی تھی۔Also readامریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی فتح، ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف ووٹرز کا غصہ
گروپ اے اور دیگر ٹیموں کی تقسیم
اس آٹھ ٹیموں والے 50 اوورز کے ٹورنامنٹ کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پاکستان، متحدہ عرب امارات، بھارت اور نیپال گروپ اے میں شامل ہیں۔ دوسری جانب، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ملائیشیا گروپ بی میں مقابلہ کریں گے۔ ٹورنامنٹ کے نقطہ نظر سے یہ تقسیم بہت دلچسپ ہے کیونکہ گروپ اے میں بھارت اور پاکستان جیسی طاقتور ٹیمیں موجود ہیں۔
کپتان کی تیاریوں اور تیاریوں پر تفصیلی جائزہ
پاکستان کی قیادت کرنے والے فارحن یوسف نے اپنے بیانات میں بتایا کہ ٹیم کی تیاریاں انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کی جانب سے ٹورنامنٹ سے پہلے ہی عمان بھیجنے کا اقدام انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا ہے، جس سے کھلاڑیوں نے موسم، پچ کے حالات اور کھیل کے ماحول کا براہ راست جائزہ لیا۔ فارحن یوسف نے کہا کہ دفاعی چیمپئن ہونے کے ناطے ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں جو ٹائٹل کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہم پچلے سال کی کامیابیوں کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔
میچ شیڈول اور اگلے مراحل کی تفصیلات
اوپنر میچ کے بعد پاکستانی ٹیم کے لیے بھارت کا میچ سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جو اتوار، 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیم کی آخری گروپ میچ منگل، 10 نومبر کو نیپال کے خلاف ہوگی۔ دونوں گروپوں کے ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی، جس کی تاریخ جمعرات، 12 نومبر مقرر ہے۔ فائنل میچ شام، 14 نومبر کو کھیلا جائے گا، جہاں حتمی فاتح کا تعین ہوگا۔
کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کی مکمل فہرست
پاکستان کی اسکواڈ میں فارحن یوسف کے علاوہ عبدالقادر (وکٹ کیپر)، عبدالصباح، احمد حسین، علی رضا، حمزہ ظفر (وکٹ کیپر)، حسنین عباس در، حیام خان، حذیفہ احسان، جاہنگیر بلال، محمد حذیفہ، محمد سیام، نقیب شفیق، رازوان اللہ اور عثمان خان شامل ہیں۔ کوچنگ اسٹاف میں شاہد انور (ہیڈ کوچ اور ٹیم مینیجر)، رائف تتھر انجم (فاسٹ باؤلنگ کوچ)، ظہیب خان (اسپن باؤلنگ کوچ)، ہمایوں فرہات (فیلڈنگ کوچ)، عبید اللہ (فزیوتھرپسٹ)، ابرار احمد (ٹرینر) اور علی حمزہ (پرفارمنس اینالسٹ) شامل ہیں۔
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