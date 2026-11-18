پاکستان کا دعویٰ ثابت ہوا: بھارتی فضائیہ کے 36 Rafale میں سے 4 گم
فلائیٹ انٹرنیشنل کی latest رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کے 36 Rafale میں سے صرف 32 فعال ہیں، جو مئی 2025 کے تنازع میں چار طیاروں کے نقصان کا اشارہ دیتا ہے۔
برطانوی ماہانہ فلائیٹ انٹرنیشنل (Flight International) کی تازہ ترین رپورٹ نے بھارتی فضائیہ (IAF) کے جدید فرنچ طیاروں کے حوالے سے ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان کے اس دعویٰ کو تقویت دیتی ہے کہ مئی 2025 کے بحران کے دوران بھارتی فضائیہ نے چار Rafale طیارے کھو دیے تھے۔ بھارتی فضائیہ کے پاس موجود فرنچ بنائے گئے Rafale جنگی طیاروں کی تعداد اب پہلے 36 سے کم ہو کر 32 رہ گئی ہے۔
Rafale Fleet کی موجودہ تعداد اور حیرت انگیز کمی
فلائیٹ انٹرنیشنل کی نومبر ماہ کی World Air Forces ڈائریکٹری میں شائع کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس اب صرف 32 فعال Rafale DH/EH جنگی طیارے موجود ہیں۔ یہ تعداد بھارت کی طرف سے فرانس سے 2016 میں کیے گئے 8.8 ارب ڈالر کے معاہدے کے تحت خریدی گئی 36 طیاروں کی ابتدائی تعداد سے چار کم ہے۔ ڈائریکٹری میں بھارتی فضائیہ کے موجودہ اسٹاک کی تصدیق کرتے ہوئے 32 فعال Rafale طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آرڈر کی گئی دیگر 114 طیاروں کی فہرست بھی دی گئی ہے۔Also readانڈین ایئر فورس کے رافیل طیاروں کی تعداد میں کمی، 36 سے 32 ہو گئی
بھارتی فضائیہ کے دیگر طیاروں کی تفصیلات
اسی رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کے دیگر اہم جنگی طیاروں کی بھی درست تعداد درج کی گئی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے فعال اسٹاک میں 263 Su-30MKI طیارے، 60 MiG-29، 44 Mirage 2000H/I فائٹر جٹس اور 30 Tejas طیارے شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کی مجموعی صلاحیت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، حالانکہ کہیں یہ واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کمی کیسے ہوئی۔
پاکستان اور بھارت کے باہمی اختلافات اور دعویٰ
پاکستان کی فوج کا مؤقف ہے کہ مئی 2025 کے چار روزہ تنازعے کے دوران اس کے فضائیہ نے کئی بھارتی جنگی طیارے گرایے تھے۔ ان میں چار Rafale، ایک Su-30، ایک MiG-29 اور ایک Mirage 2000 شامل ہیں۔ اس دوسری جانب بھارت نے تنازعے میں اپنے کچھ طیاروں کے نقصان کا اعتراف تو کیا تھا، لیکن اس نے پاکستان کے اس دعویٰ کی سختی سے تردید کی کہ اس کے چھ طیارے گرا دیے گئے تھے۔
فرانسیسی ذرائع اور بین الاقوامی ردعمل
تنازعے کے فوری بعد، سینئر فرانسیسی انٹیلی جنس افسر نے CNN کو بتایا تھا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک Rafale طیارہ پاکستان کی جانب سے گرایا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فرانسیسی حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے تھے کہ کیا اس فضائی معرکے میں ایک سے زیادہ Rafale طیارے کھوئے تھے۔ یہ بیان بھارت کے انکار کے باوجود پاکستان کے دعووں کو تقویت دیتا ہے۔
مئی 2025 کے تنازع کی پس منظر اور اختتام
مئی 2025 کا یہ فوجی تنازعہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بعد شروع ہوا تھا، جس کا ذمہ دار بھارت پاکستان کو ٹھہراتا تھا، جبکہ اسلام آباد نے اس میں مبینہ کردار سے انکار کیا۔ دونوں نیوکلیئر پاورز کے درمیان میزائل، ڈرون اور توپ خانے کی مداخلت ہوئی۔ 10 مئی کو امریکہ کے سفارتی مداخلت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس تنازعے میں طیاروں کے نقصان کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے دیے گئے اعداد و شمار میں تبدیلی آتی رہی۔
فلائیٹ انٹرنیشنل اور تصدیق کی ضرورت
1909 میں قائم ہونے والا فلائیٹ انٹرنیشنل، جو فلائیٹ گلوبل میڈیا گروپ کے زیر اہتمام شائع ہوتا ہے، دنیا کے قدیم ترین اوی ایشن میگزینز میں سے ایک ہے۔ اس کی تازہ ترین رپورٹ نے 36 سے کم ہو کر 32 رہ جانے والے Rafale طیاروں کے فرق پر دوبارہ توجہ دلائی ہے۔ تاہم، ان چار اضافی طیاروں کے گم ہونے کی حقیقی وجوہات اور لڑائی میں ہوئے نقصان کی آزادانہ تصدیق کے لیے مزید ثبوتوں کی ضرورت ہے۔
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