پاکستان ترکیہ کے سائنسی جہاز کو خیرمقدم کرتا ہے
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ترکیہ کے سیسمک ریسرچ جہاز کی آمد پر دیرینہ دوستی اور نئے تعاون کی بات کی۔ توانائی کے شعبے میں طویل مدتی شراکت داری کے اعلان کے ساتھ پٹرولیم کی تلاش کو مزید تقویت ملی ہے۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک سیسمک ریسرچ سرویس کے جہاز '' اوروچ رئیس'' کی آمد کو پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ دوستی کی بنیاد پر سائنسی تحقیق اور تزویراتی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں طویل المدتی شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔
جہاز کی آمد اور سرکاری تقریب
اسحاق ڈار نے ان خیالات کا اظہار ترک سیسمک ریسرچ جہاز ''اوروچ رئیس'' کی آمد کے موقع پر منعقدہ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایک طویل ساحلی پٹی موجود ہے جو غیر معمولی اقتصادی اور تزویری اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ساحل توانائی و تجارت کے اہم بین الاقوامی راستوں سے منسلک ہے۔Also readISRO سائنٹسٹ کی شادی منسوخ، نوکری عارضی ہونے پر دلہن کے خاندان نے طلاق دے دی
تقریب میں گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک، ترکیہ کے وزیر توانائی الپر سلان بیر کتار اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے ترک سیسمک ریسرچ جہاز کی آمد پر سب کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی واقعہ قرار دیا۔
سفارتی تعلقات اور شکرگزاری
وزیراعظم محمد شہباز شریف، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے انہوں نے صدر جمہوریہ ترکیہ رجب طیب اردوان اور اپنے بھائی وزیر خارجہ ترکیہ حاقان فیدان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کی ذاتی دلچسپی اور عزم قابلِ تحسین ہے۔
انہوں نے ترکیہ کے وزیر برائے توانائی و قدرتی وسائل کا بھی خیرمقدم کیا۔ حکومت ترکیہ اور برادر ترک عوام کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ترقی کے سفر میں ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آپ کا اپنے قابلِ اعتماد دوستوں کے لیے مخصوص محبت، احترام اور گرمجوشی کے ساتھ خیرمقدم کرتا ہے۔
سائنسی تحقیق اور توانائی کی تلاش
اسحاق ڈار نے کہا کہ ترک پٹرولیم کی قیادت اور ماہرین، اور جہاز اوروچ رئیس کے کپتان، عملے اور سیسمک ریسرچ ٹیم کے ساتھ پاکستان اپنے سمندری حدود میں ایکسپلوریشن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ترکیہ کی سائنسی مہارت کو ہماری قومی توانائی کمپنیوں کے تجربے اور صلاحیتوں کے ساتھ یکجا کر رہا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ایکسپلوریشن کے ہر کامیاب سفر کا آغاز علم اور معلومات سے ہوتا ہے۔ اس جہاز کے ذریعے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سمندر کی تہہ کے نیچے موجود ارضیاتی ساختوں کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا پاکستان کے مستقبل میں ایکسپلوریشن کے فیصلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔
نائب وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ سمندر میں توانائی کے ذخائر کی تلاش ایک پیچیدہ، خطیر سرمایہ کاری کا تقاضا کرنے والا اور غیر یقینی عمل ہے۔ سیسمک سروے تجارتی بنیادوں پر ذخائر کی دریافت کی ضمانت نہیں دے سکتا، تاہم ایکسپلوریشن کے بغیر کسی دریافت کا امکان بھی نہیں ہوتا۔
بلیو اکانومی اور مستقبل کے منصوبے
اسحاق ڈار نے کہا کہ اپنے سائنسی مقاصد سے بڑھ کر اس مشن کو ایک وسیع تر قومی وژن کے تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ ہماری سمندری حدود توانائی، جہاز رانی اور ماہی گیری کے شعبوں میں وسیع مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ایک فعال اور مضبوط بلیو اکانومی کے لیے قابلِ اعتماد سائنسی معلومات، ہنرمند افرادی قوت اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات ناگزیر ہیں۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ وفاقی وزارتوں اور اداروں کو باہمی رابطہ کاری مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ہماری حکومت اس بات کے لیے پُرعزم ہے کہ تزویراتی اہمیت کے حامل منصوبے ادارہ جاتی عدم رابطے یا غیر ضروری تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ مستقبل کے حوالے سے ہم ترکیہ کے ساتھ توانائی کے شعبے میں ایک طویل المدتی شراکت داری کے خواہاں ہیں، جس میں سمندر میں توانائی کے ذخائر کی تلاش، معدنیات اور قابلِ تجدید توانائی شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی ماہرینِ ارضیات اور انجینئرز اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ قریبی تعاون کریں۔
اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستانی جامعات اور تحقیقی ادارے سمندری ارضیات اور آف شور انجینئرنگ کے شعبوں میں شراکت داریاں قائم کریں۔ پاکستان اور ترکیہ اپنے تعلقات کو نئی تزویراتی وسعت دے رہے ہیں اور ہمارا تعاون پہلے ہی سفارت کاری، دفاع اور تجارت کے شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی تزویراتی ہم آہنگی امن، استحکام اور اپنی اقوام کی خودمختار ترقی کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ جدید دور میں سلامتی کا تصور کئی جہتوں پر مشتمل ہے، جس میں سرحدوں اور عوام کا تحفظ شامل ہے، اس کے ساتھ توانائی کی فراہمی، تجارتی راستوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کا تحفظ بھی اتنا ہی اہم ہے۔
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