پاکستان نے سری لنکا کو 45 رن پر پانچ وکٹوں پر گرادیا
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستانی فاسٹ باولرز نے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کو بے نقاب کردیا اور 45 رن پر 5 وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے سری لنکا کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے روز شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کو بے نقاب کر دیا۔ منگل کے روز میچ کے آغاز کے تقریباً 90 منٹوں میں پاکستانی فاسٹ باولرز نے سری لنکا کی چوٹی کی پانچ بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھا دی۔
پاکستان کی باؤلنگ کا دباؤ
لچ آبریک کے ایک گھنٹے قبل سری لنکا کی ٹیم صرف 45 رنز پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر کھڑی تھی۔ اس صورت حال میں کوئی بھی سری لنکن بلے باز دو ہندسوں کے سکور تک نہیں پہنچ سکا اور میچ کے شروع کے حصے میں صرف تین چوکے ہی سکور بورڈ پر جگہ بنا سکے۔ پاکستان کی طرف سے محمد عباس اور رضاز اللہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ سکھب خان نے ایک وکٹ حاصل کی۔Also readیورپی یونین کے پانچ ممالک روانڈا میں مہاجرین کے اخراج کا مرکز قائم کرنے کا منصوبہ تجویز کرتے ہیں
ٹاس اور ٹیم میں تبدیلی
اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے وضاحت کی کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت عامر جمال کو ارفات منہاس کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
کوچ اور کپتان کا ردعمل
سری لنکا کے کپتان کوسل مینڈس اور ان کے باؤلنگ کوچ شین ٹیٹ نے دونوں ٹیموں سے آخری میچ میں نتائج کے لیے سخت کوشش کی درخواست کی۔ پہلے میچ میں خراب موسم اور سبز گھاس والے پچ پر کم گہرائی والی باؤلنگ کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ کوسل مینڈس نے کہا کہ سری لنکا نے دباؤ بنانے کی کوشش کی مگر سکھب خان کی شاندار باؤلنگ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
اگلی ترتیب اور چیلنج
دوسرے ٹیسٹ کے لیے پچ کے حالات کا جائزہ لینا اہم ہوگا کیونکہ کوسل مینڈس نے اسے پہلے میچ کی سطح سے ملتا جلتا بتایا ہے۔ سری لنکا کے کوچ شین ٹیٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے پہلے سیریز جیتنے کے لیے مزید کوشش کی ضرورت ہے تاکہ وہ دنیا کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اگلے مرحلے میں رہ سکیں۔
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