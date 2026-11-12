پاکستان میں اسلامی فنڈنگ کا حجم 25 فیصد تک پہنچ گیا
ریسرچ رپورٹ: پاکستان کے بینکنگ شعبے میں اسلامی فنڈنگ کا حصہ اب 25 فیصد ہے۔ سکیوک کی جاری شدہ مقدار 10 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے، جو ملک کی معیشت میں ایک اہم تبدیلی ہے۔
ریسرچ رپورٹ: پاکستان کی معاشی منظر نامے میں ایک اہم تاریخی موڑ آ گیا ہے جہاں اسلامی فنڈنگ کا حجم اب ملک کے مجموعی بینکنگ شعبے میں 25 فیصد کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ یہ ڈیٹا اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ شریعت پر مبنی مالیاتی نظام کی جانب ملک کی منتقلی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے دوران، سٹیٹ بینک کے گورنر جسٹس جملہ احمد، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اور قابل احترام اسلامی اسکالر مفتی تقی عثمانی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی بینکنگ اور سکیوک اب قومی معیشت کا ایک لازمی اور طاقتور حصہ بن چکے ہیں۔
25 فیصد حصہ اور 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری
سٹیٹ بینک کے گورنر جسٹس جملہ احمد نے بتایا کہ ملک میں اسلامی فنڈنگ کا حصہ اب مستقل طور پر 25 فیصد تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کا مالیاتی نظام اب ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں روایتی بینکنگ کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق مالیاتی خدمات کی طلب میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ گورنر احمد نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی مالیاتی حکمت عملی میں اسلامی فنڈنگ کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جو ملک کے وسیع تر معاشی مشن کا حصہ ہے۔Also readPM Shehbaz Sharif: Grant Climate Finance at COP31
اس موقع پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ سال 2025 کے دوران پاکستان میں 2 ٹریلین روپے سے زائد مالیت کے داخلی سکیوک جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تصدیق کی کہ پچھلے سال سکیوک کی جاری شدہ مقدار میں 30 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان میں سکیوک کی جاری شدہ کل مقدار پہلی بار 1 ٹریلین روپے کے پلے پار سے تجاوز کر گئی ہے، جو ملک کے مالیاتی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔
فونڈنگ کے میکانزم اور ٹیکنیکل تفصیلات
پاکستان کے اسلامی مالیاتی نظام کی کامیابی کا بنیادی سبب اس کا 'ایسٹ بیسڈ' یا اثاثے پر مبنی ماڈل ہے۔ مفتی تقی عثمانی، جو میزبن بینک کے شریعت بورڈ کے چیئرمین ہیں، نے بتایا کہ اسلامی مالیاتی اداروں نے سکیوک یا اسلامی بانڈز کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ سکیوک روایتی بانڈز کے برعکس ہیں اور ان میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ حقیقی معاشی سرگرمیوں اور اثاثوں سے منسلک ہوتے ہیں۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وضاحت کی کہ سکیوک کی وجہ سے حکومت کو اپنے قرض کی ادائیگی کی مدت میں اضافہ کرنے اور فنڈنگ کے اخراجات میں کمی کرنے میں مدد ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر سکیوک کی جاری شدہ مقدار میں اضافہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک امید افزا صورتحال ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ سرکاری سکیوک کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم حکومت کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
بین الاقوامی سرمایہ کاری اور مستقبل کے مراحل
بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے اسلامی مالیاتی آلات پر بھروسہ بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اطلاع دی کہ گزشتہ مہینے کے دوران پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سکیوک میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی صورت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالمی مالیاتی برادری پاکستان کی اسلامی بانڈز کو ایک محفوظ اور پرسکون سرمایہ کاری کا ذریعہ سمجھتی ہے۔
آئندہ کے اقدامات کے حوالے سے، سٹیٹ بینک کے گورنر نے وضاحت کی کہ وہ وزارت خزانہ اور بینکنگ شعبے کے ساتھ سرکاری سکیوک کی مزید جاری سازی پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مالیاتی اداروں اور حکومت کے درمیان تسلسل کا تعاون اسلامی بینکنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی، انہوں نے مزید نئے مالیاتی آلات کی ایجاد کی اپیل کی تاکہ سرمایہ کاری کے مواقع میں مزودہ اضافہ ہو سکے۔
بینکنگ شعبے کی مستقبل کی حکمت عملی
مفتی تقی عثمانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سود سے پاک بینکنگ کا تصور ایک وقت میں صرف ایک خواب لگتا تھا، لیکن آج یہ حقیقت بن چکا ہے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہ پاکستان کے آئین میں بھی سود کو معیشت سے ختم کرنے کا ہدایت نامہ موجود ہے اور 2029 تک معاشی نظام کو مکمل طور پر سود سے پاک بنانا ایک ہدف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سمت میں ریئل ورلڈ میں قدم اٹھانے کے لیے شریعت کے مطابق مالیاتی اداروں کا کردار اہم ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اس بات پر زور دیا کہ حکومت، مالیاتی ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ایک مضبوط پائیداد ماحول تیار کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکیوک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد روز بروز بڑھ رہا ہے اور اس مثبت رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے جاری کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ شریعت کے مطابق بینکنگ اور مالیاتی نظام کی ترقی پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور اس کی قوتِ خرید کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
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