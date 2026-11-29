پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کو 217 رنز کا ہدف دے دیا
پاکستان شاہینز نے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے فائنل میں سری لنکا اے کے سامنے 217 رنز کا ہدف رکھ دیا۔
ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے عظیم الشان فائنل میچ میں پاکستان شاہینز نے سری لنکا اے کے لیے 217 رنز کا چیلنجنگ ہدف مقرر کر دیا ہے۔
قطر کے شہر دوحہ میں واقع ویسٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقدہ اس اہم مقابلے میں پاکستان شاہینز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔Also readمیانمار میں فوج کے ہیւائی اور توپخانہ حملوں میں 49 افراد ہلاک 90 زخمی
اننگز کا آغاز اور اسکورنگ تفصیلات
قومی ٹیم کا اننگز کا آغاز متوقع حد تک بہتر ثابت نہ ہوا کیونکہ پاکستان شاہینز کو صرف 13 رنز کے کل سکور پر پہلی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا۔
شمائل حسین اور شاہزیب خان نے ٹیم کو بحران سے نکالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں شمائل حسین 40 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے۔
دوسری جانب شاہزیب خان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 60 رنز کا عمدہ اسکور بنایا اور اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر کے طور پر نمایاں رہے۔
کپتان عبدالصمد نے 33 رنز کی اہم اننگز کھیلی، جبکہ روحیل نذیر نے ناقابلِ شکستگی کے ساتھ 37 رنز کا اہم اضافہ کیا۔
مکمل سکور اور ٹورنامنٹ میں کامیابیاں
پاکستان شاہینز نے مقررہ 50 اوورز کی اننگز کے اختتام پر 9 وکٹوں کے نقصان کے ساتھ کل 216 رنز اسکور کر لیے۔
سفیان مقیم صرف 13 رنز بنا کر اننگز کے آخری اوورز تک ناٹ آؤٹ کھڑے رہے، جس نے ٹیم کو متوازن سکور تک پہنچنے میں مدد دی۔
اس فائنل تک پہنچنے والے سفر میں پاکستان شاہینز نے متحدہ عرب امارات، بھارت اے اور نیپال کو مسلسل شکست دے کر اپنا مقام محفوظ کیا۔
ٹی 20 فیوچر اور مستقبل کی تیاریاں
پاکستان شاہینز نے اب تک ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے سات ایڈیشنز میں تین مرتبہ چمکتی ٹرافی اپنے نام کرنے کی تاریخ بنا رکھی ہے۔
گزشتہ ایڈیشن کے ٹی 20 فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش اے کو سپر اوور میں شکست دے کر اپنی برتری کو دوبارہ قائم کیا تھا۔
اسی دوران قومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے زندگی کی 49 بہاریں مکمل کرنے کی خوشی منائی۔
لاہور میں چھ دسمبر کو پاکستان اور ایران کے پہلوانوں کے درمیان اہم مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔
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