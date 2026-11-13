پاکستان کا فائنانس سال 2026-27 کے پہلے سہ ماہی میں سرپلس
پاکستان نے فائنانس سال 2026-27 کے پہلے سہ ماہی میں جی ڈی پی کا 0.9 فیصد سرپلس ریکارڈ کیا۔ آئی ایم ایف کے ہدف سے ہم آہنگ پرائمری سرپلس اور بڑھتی ہوئی ٹیکس آمدنی کی تفصیلات۔
پاکستان نے مالیاتی سال 2026-27 کے پہلے سہ ماہی میں 0.9 فیصد جی ڈی پی کے برابر فائنانس سرپلس حاصل کیا، جو کہ تقریباً 1.3 ٹریلین روپے بنتا ہے۔ یہ کارکردگی مالیاتی سال کے آغاز میں حکومتی مالیاتی حیثیت میں ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ پچھلے سال کے اسی عرصے میں حاصل ہونے والے 1.7 فیصد جی ڈی پی سرپلس، یا 2.1 ٹریلین روپے سے کم ہے، لیکن یہ کارکردگی مالیاتی سال کے مخصوص سیڑھیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھی جانی چاہیے۔ مالیاتی کارکردگی کے اعداد و شمار نے حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان موجود توازن کی واضح تصویر پیش کی ہے۔
ایم ایف سی کے اہداف اور آمدنی کے اعداد و شمار
بین الاقوامی منی فنڈ (IMF) کے مطابق پاکستان کا پرائمری سرپلس 2.1 فیصد جی ڈی پی تھا، جو کہ پورے مالیاتی سال 2026-27 کے ہدف 2 فیصد سے قدرے زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے منافع کی سیزنل منتقلی کی وجہ سے پہلے سہ ماہی کی مالیاتی کارکردگی عام طور پر بہتر ہوتی ہے۔ تاہم، اس سال پیچھے مڑنے والی رجحان کی بنیادی وجہ حکومتی آمدنی میں کمی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حکومت کو ملنے والا منافع 20 فیصد کم ہو گیا، جو اب 1.9 ٹریلین روپے رہ گیا ہے۔Also readPakistan Minerals Investment Forum 2026 starts in Islamabad
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے ٹیکس کی وصولیوں میں 7 فیصد اضافہ ہو کر یہ رقم 3.4 ٹریلین روپے تک پہنچ گئی ہے۔ فدرل بورڈ آف ریونیو کی اپنی وصولیوں میں بھی 7 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا، جو کہ 3.1 ٹریلین روپے پر ہے۔ ٹیکس کی یہ اضافی آمدنی حکومت کے لیے ایک اہم مالیاتی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کے منافع میں کمی نے کل سرپلس کو متاثر کیا ہے۔
کrediٹ لاگت اور قرض کی ادائیگیاں
حکومتی اخراجات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر قرضوں کی ادائیگیوں میں۔ سال بہ سال قرضوں کی ادائیگیوں میں 16 فیصد کا اضافہ ہو کر یہ رقم 1.7 ٹریلین روپے ہو گئی ہے، جو کہ 23 فیصد بڑھتی ہوئی قرض کی خدمت کی لاگت کو ظاہر کرتی ہے۔ مئی 2026 میں پالیسی ریٹ میں 100 بیس پوائنٹس کی اضافے کی وجہ سے سود کی شرحوں میں اضافہ ہوا۔ ٹریژری بلز کی اوسط پیداوار مالیاتی سال 2026-27 کے پہلے سہ ماہی میں 11.6 فیصد تھی، جبکہ پچھلے سال یہ اسی عرصے میں 10.8 فیصد تھی۔
گھریلو قرض اگست 2026 میں سال بہ سال 9 فیصد بڑھا ہے۔ سہ ماہی کے لحاظ سے سود کی ادائیگیوں میں 15 فیصد کی کمی دیکھی گئی، جو کہ بنیادی طور پر سیزنل عوامل اور قرض کی میعاد کے شیڈول کی وجہ سے ہے، جو دسمبر اور جون کے سہ ماہیوں میں مرکوز ہوتے ہیں۔ قرض کی ادائیگیوں کو چھوڑ کر کل حکومتی اخراجات میں سال بہ سال 12 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اضافہ دیگر سرکاری اخراجات میں ہوئے ترمیم کا نتیجہ ہے۔
ترقیاتی منصوبے اور دفاعی اخراجات
پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام (PSDP) کے تحت اخراجات میں سال بہ سال 59 فیصد کا نمایاں اضافہ ہوا، جو کہ 468 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ، دفاعی اخراجات میں 11 فیصد کا اضافہ ہو کر یہ رقم 495 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس، سبسڈیز اور گرانٹس میں 17 فیصد کی کمی دیکھی گئی، جو کہ 366 ارب روپے رہ گئی۔
پرائمری سرپلس کی رقم 3 ٹریلین روپے یا 2.1 فیصد جی ڈی پی تھی، جبکہ پچھلے مالی سال کے اسی عرصے میں یہ 3.5 ٹریلین روپے یا 2.8 فیصد جی ڈی پی تھی۔ 1.3 ٹریلین روپے کے فائنانس سرپلس، 609 ارب روپے کی صاف بیرونی مالی اعانت، اور 592 ارب روپے کی غیر بینکنگ مالی اعانت کی بدولت حکومت نے 2.5 ٹریلین روپے کی بینکنگ قرض واپس کر دی۔
بیرونی مالی اعانت اور مستقبل کے اعداد و شمار
کل بیرونی درآمدات 1.25 ٹریلین روپے تھیں، جس میں 910 ارب روپے پروگرام لوں شامل ہیں، جبکہ بیرونی قرض کی ادائیگیوں میں 638 ارب روپے شامل ہیں۔ پہلے سہ ماہی مالیاتی سال 2026-27 میں پرائیوٹائزیشن سے کوئی آمدنی حاصل نہیں ہوئی، جبکہ چوتھے سہ ماہی مالیاتی سال 2026 میں اس سے 4 ارب روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ اقتصادی تجزیے نے مالیاتی سال 2026-27 کے لیے فائنانس ڈیفیسٹ کو 3.6 فیصد جی ڈی پی کے طور پر پیش گوئی کی ہے، جبکہ پرائمری سرپلس کو 2 فیصد جی ڈی پی تک پہنچنے کی توقع ہے۔
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