پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، KSE-100 انڈیکس 1,392 پوائنٹس کا اضافہ

پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے جمعرات کو ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں بینچ مارک KSE-100 انڈیکس 1,392 پوائنٹس کا اضافہ کے ساتھ 169,911 پر بند ہوا۔ وسیع البنیاد خریداری اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد نے اس تیزی میں اہم کردار ادا کیا۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) نے جمعرات کو ایک مضبوط اختتام کیا، جہاں ہفتے کے چوتھے کاروباری دن میں وسیع البنیاد خریداری کے باعث شئیرز میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ بینچ مارک KSE-100 انڈیکس 1,392 پوائنٹس بڑھ کر 169,911 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ پچھلے سیشن میں یہ 168,519 پوائنٹس پر تھا۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے دوران، انڈیکس 170,899 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جو سرمایہ کاروں کے پختہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔
کاروباری سرگرمیاں کافی بلند رہیں، جس میں تقریباً 970 ملین شئیرز کا تبادلہ ہوا جن کی مجموعی مالیت 43 ارب روپے تھی۔ سیشن کے دوران 565 درج شدہ کمپنیوں کے شئیرز میں ٹریڈنگ ہوئی۔ مارکیٹ کی وسعت مثبت رہی، کیونکہ 307 کمپنیوں کے شئیرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 139 کمپنیوں میں کمی دیکھی گئی، جس سے بیشتر شعبوں میں تیزی کا رجحان واضح ہوا۔ تجزیہ کاروں نے اس اپورڈ مومینٹم کو سرمایہ کاروں کی جانب سے تجدید شدہ دلچسپی اور بہتر مارکیٹ کے جذبے کا نتیجہ قرار دیا، جس نے سیشن کے دوران انڈیکس کو نئی بلند سطح پر پہنچایا۔
اس تیزی کی وجوہات میں مختلف شعبوں میں مثبت کارکردگی اور حکومتی اقتصادی پالیسیوں کے بارے میں مثبت توقعات شامل ہیں۔ خاص طور پر، توانائی، سیمنٹ اور بینکاری کے شعبوں نے نمایاں کردار ادا کیا، جہاں کمپنیوں کے منافع کے اعلانات اور مستقبل کے منصوبوں نے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا۔ یہ تسلسل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ بنیادی طور پر مضبوط ہے اور بیرونی عوامل کے منفی اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں، اسٹاک مارکیٹ نے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے، لیکن حالیہ رجحان ایک مثبت سمت میں بہتری کا اشارہ دے رہا ہے۔
اقتصادی اشاریوں پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق، اس تیزی کے پیچھے کئی عوامل کارفرما ہیں۔ عالمی منڈیوں میں استحکام، شرح سود میں ممکنہ کمی کے امکانات، اور ملک کے اندرونی سیاسی استحکام کی بڑھتی ہوئی امیدیں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ، حکومتی سطح پر جاری تجارتی معاہدوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوششیں بھی مارکیٹ پر مثبت اثر ڈال رہی ہیں۔ ان تمام عوامل کے مجموعی اثرات کے نتیجے میں، KSE-100 انڈیکس نے ایک نمایاں چھلانگ لگائی ہے، جو کہ معاشی ترقی کی نوید ہو سکتی ہے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بلند سطح پر پہنچنے والے KSE-100 انڈیکس نے سرمایہ کاروں اور معاشی تجزیہ کاروں کے لیے امید کی نئی کرن پیدا کی ہے۔ یہ پیشرفت نہ صرف ملکی معیشت کے لیے مثبت ہے بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کر سکتی ہے۔ مارکیٹ کی یہ مضبوط کارکردگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ملک کی معیشت بتدریج بحران سے نکل رہی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ اس تیزی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر تسلسل اور پالیسیوں پر عمل درآمد بہت ضروری ہوگا
