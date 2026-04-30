پاکستان میں مہنگائی کی شرح اپریل 2026 تک 8-9 فیصد رہنے کا امکان

پاکستان کی مالیاتی صورتحال اور مہنگائی کے تناظر میں، وزارتِ خزانہ نے اپنی ماہانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، ایران میں جاری کشیدگی اور عالمی سپلائی چین میں موجود رکاوٹوں کے باعث پاکستان میں مہنگائی کی شرح اپریل 2026 تک 8.
0 سے 9.0 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اہم اقتصادی اشارے نسبتاً مستحکم رہے ہیں، تاہم ایران کے تنازعے نے نئی خطرات اور غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ مارچ میں پاکستان کا کزنمر قیمت اشاریہ (CPI) گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.3 فیصد تک بڑھ گیا تھا، جبکہ فروری میں یہ شرح 7 فیصد تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق، فروری سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، جس سے پورے معیشت پر لاگت کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ یہ اضافہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان آیا ہے، جس نے عالمی توانائی منڈیوں کو متاثر کیا ہے اور خام تیل کی قیمتوں کو 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر دیا ہے۔ وزارتِ خزانہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ بحرانوں کے مقابلے میں اس بار بہتر پوزیشن میں ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور بیرونی شعبے میں بھی تین ماہ لگاتار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے، جو مضبوط ترسیلاتِ زر اور بڑھتے ہوئے آئی ٹی برآمدات کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان نے 1.4 ارب ڈالر کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کی ہے، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کامیاب رہا ہے اور فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کو B- ریٹنگ دی ہے، جس سے ملک کی بیرونی ساکھ کو مزید تقویت ملی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں روپے کی قدر میں استحکام لانا، درآمدات کو کم کرنا اور برآمدات کو فروغ دینا شامل ہے۔ تاہم، رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال اور ایران کے تنازعے کے باعث پاکستان کی معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ وزارتِ خزانہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت مہنگائی کو قابو میں لانے اور معیشت کو پٹڑی پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے لیے، حکومت مختلف اصلاحات کر رہی ہے، جن میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات، ٹیکس نظام میں بہتری اور سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانا شامل ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی تاکہ معیشت کو مستحکم کیا جا سکے اور ملک کو طویل المدتی ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ حکومت کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرے اور برآمدات کو بڑھائے تاکہ ملک کی معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر، وزارتِ خزانہ کی رپورٹ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک متوازن نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ رپورٹ میں معیشت کی مضبوطی اور چیلنجز دونوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ معیشت کو مستحکم کرنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فعال اقدامات کرے تاکہ ملک کو طویل المدتی ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکے۔ یہ رپورٹ اقتصادی پالیسیوں کے تعین اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کے لیے ایک اہم دستاویز ثابت ہو سکتی ہے
مہنگائی معیشت وزارتِ خزانہ ایران سپلائی چین CPI IMF
