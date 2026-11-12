پاکستان اے سی سی یو 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا
پاکستان انڈر 19 نے بنگلہ دیش کو نو وکٹ سے شکست دے کر اے سی سی یو 19 ایشیا کپ فائنل میں جگہ بنائی ہے۔
پاکستان انڈر 19 ٹیم نے جمعرات کو کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش انڈر 19 کو نو وکٹ کے واضح فرق سے شکست دے کر اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ یہ تاریخی کامیابی اس وقت سامنے آئی جب پاکستانی بلے بازوں نے بنگلہ دیش کے مقرر کردہ متواضب ہدف کا آسانی سے تعاقب کیا اور میچ کو مختصر وقت میں جیت لیا۔
بلے بازی میں شاندار کارکردگی
ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو فتح کے لیے صرف 139 رنز کا ہدف ملا، جسے پاکستانی اوپنرز ہیام خان اور عثمان خان نے شاندار شراکت داری کے ذریعے آسانی سے حاصل کیا۔ ہیام خان نے 72 گیندوں پر 69 رنز کی عمدہ اننگز کھیلتے ہوئے آٹھ چوکے اور ایک چھکا لگایا۔Also readDollar rises to 19-month high as Fed hike bets grow, yen softens
دوسرے اوپنر عثمان خان ناقابلِ شکست 64 رنز بنا کر پویلین لوٹے، جنہوں نے 54 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سات چوکے اور دو چھکے مارے۔ ہیام اور عثمان کے درمیان پہلے وکٹ کے لیے 123 رنز کی شاندار شراکت نے پاکستان کے لیے فاتحانہ بنیاد رکھی۔ ہیام خان کی آؤٹ ہونے کے بعد عثمان خان کی قیادت میں ٹیم نے آسانی سے میچ جیت لیا۔
بصیرت انگیز باؤلنگ اعداد و شمار
پاکستان کی باؤلنگ میں ریزین اللہ نے سب سے زیادہ اثر و رسوخ دکھایا اور انہوں نے آٹھ اوورز میں صرف 30 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ محمد سایئم نے دو وکٹیں، جبکہ علی رضا، حسنین عباس در اور احمد حسین نے ایک ایک وکٹ لے کر بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کو دباؤ میں رکھا۔
بنگلہ دیش کی جانب سے عبداللہ الموحی نے 45 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ رقبول حسین نے 26 اور علی رافی نے 20 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کے کپتان فرید حسن نے میچ کے بعد اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج ان کی ٹیم کا دن نہیں تھا اور پاکستان کے باؤلرز نے پچ پر موجود ابتدائی نمی کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔
کپتانوں کا ردعمل اور اگلے مرحلے کا تعین
پاکستان انڈر 19 کے کپتان فاران یوسف نے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ تمام باؤلرز نے عمدہ کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے کھلاڑیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی قدرتی کرکٹ کھیلنے پر ہی توجہ مرکوز رکھیں اور نتائج کی فکر کیے بغیر بہترین پرفارمنس دیں۔ پاکستان اب بھارت اور افغانستان کے درمیان ہونے والے دوسرے سیمی فائنل کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ فائنل میں اپنے حریف کا تعین کر سکے۔
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