پاکستانی نمایندہ نے Taliban کو دہشت گردی سے جوڑ کر عالمی سلامتی پر خطرہ کے اظہار کا اعلان

اسیم افتخار نے طالبان کو افغانی ہتھیاروں کی مدد کرنے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا مذمتی اظہار پیش کرتے ہوئے عالمی سلامتی اور پاکستان کی بحریہ ناپکن کا تنقیدی جائزہ لیا۔
دستیاب معلومات کے مطابق، ڈنیا نیوز کے مطابق پاکستان کے اقوام متحدہ کے مستقل نمائندہ، اسیم افتخار نے افغانستان کے یہودی ممالک کے ساتھ مسلسل ہتھیار کا غیر معقول استعمال اور دہشت گردی سے متعلقہ فرقے کی مدد سے مکمل دنیا کی سلامتی پر خطرہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے سکیورٹی کونسل میں اس موقع پر بتایا کہ تحریکِ طالبان نے پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی مداخلت کو جاری رکھا ہے۔ اسیم دیسی نے اشارہ کیا کہ طالبان کی حکمرانی میں افغانستان کا ماحول دہشت گرد تنظیمن کو محفوظ ملنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس سے بھاری دہائیوں کی مسائل کے باوجود ایک نئے ابلاغی اور اکیلی امن روشن کرنے کا عزم اب بھی موجود ہے۔ اسیم افتخار نے اپنی معاہدابیوں اور بیانیات میں واضح کیا کہ طالبان نے ردی بھی کارروائی میں شامل رہنے والی غیر وفاقی دہشت گرد تنظیمیں بشمول ٹی ٹی پی، ڈی۔بی۔اے، آئی ایس۔ی۔اے کو زیرِ نظر رکھا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ طالبان کے خلاف پلیسی پوسٹ پر واقع حملے کی تحقیقات نے یہ بھی ظاہر کیا کہ یہ منصوبہ افغانستان کے اندر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے تعلقوں میں پُرکشش اور خطرہ سے بھرپور سیاسی سکون کی غیر اہمیت کے باوجود قطر، ترکی، سعودی عرب اور چین نے تقویتی تعاون کا تفہیم کیا ہے۔ مزید برآں، اسیم افتخار نے واضح کیا کہ عالمی تنظیم نے فوراً یاکل عام تجارتی سامان سے متعلق حکمت عملی کو بروکرن نہیں کیا ہے۔ تشویشوں کے بعد انہوں نے پاکستان کے بنیادی و بنیادی خوراکیامن کر کے بتایا کہ پاکستان نے چار دہائیوں سے افغانی پناہ گزینوں کی بڑی مانگ پر بوجھ اٹھایا ہے جس سے پاکستان نے انسانی دسترخوان کو بھرنے کے لیے مسلسل کہی ہے۔ اسیم اب یہ ٹھیک قول کر رہے ہیں کہ چنانچہ چھوٹے بنتوں کی فوکرن خاص طور پر افغان بیرونی فوجی ہتھیار کے استعمال سے مزید سینچ میں لگائی جانے والی ہتھیار کے بڑے پیمانے پر استعمال کی اجازت نہ ملی۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان اپنے دائرہ نظام پر بھاری ذمہ داری قبول کرنے سے پرہیز کردیں اور سواٹھ اٹھاؤ سلامتی کے لیے حقیقی تیاری، تو یہاں پاکستان کے لیے مؤثر و سسٹم فری لچک بہا سکتا ہے۔ ملک کو عالمی سطح پر اس حکومت کی ذمہ داریوں کا سُلجھایا گیا یادگار دکھانے کے لے، اسیم افتخار کہیں ساری سرحدی پرواز کے زمرے پر واضح رہنمائی کی اور بتایا کہ اسے کونے پر نظم و ضبط پر خطن میں قاعدے کی ضرورت ہے۔ وہ جمع اور واضح طور پر پیش کرتے ہیں کہ آئی.
ن۔ی. کے رپورٹ نے انسانی طبیعت کو منابید نہیں کیا ہے اور پاکستان کو تمام افغانی پناہ گزینوں کی تیز رفتار گنتی کو طور کے ساتھ خودمختاری میں لانے چاہیے۔ پاکستان کے خوابوں کا یہ وقت ختم ہونے لگا ہے اور طالبانیہ کیٰ تدقیق تجزیہ کے حصول کے لیے کوئی آخر کالم قید ہونے کی ممکنہ أثائے جوابات شمولیت کے لیے واضح کیوں نہ ہو۔ طفول شبہ کے ساتھ، اسیم افق جھاں
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