پاکستان نے معرکۂ حق میں بھارت کو شکست دینے کے بعد سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو تنہا کردیا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہ رہے ہیں۔
پاکستان نے حالیہ معرکۂ حق میں بھارت کو میدانِ جنگ میں شکست سے دوچار کرنے کے بعد، عالمی سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو تنہا کردیا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو خراجِ تحسین پیش کررہے ہیں، جس سے ملک کا بین الاقوامی سطح پر وقار اور اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی دوراندیشی، بہترین حکمت عملی اور مؤثر سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ جنگ میں دشمن کو کراری شکست دینے کے بعد، پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنے اصولوں پر مبنی موقف کو مؤثر طریقے سے پیش کیا، جس سے سفارتی سطح پر اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی۔ معرکۂ حق میں پاکستان کی فتح نے اسے عالمی سفارتی منظرنامے پر مضبوط بنایا ہے جبکہ بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ پاکستان ی قیادت نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی، روس اور ایران سمیت متعدد ممالک کی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں پاکستان کے علاقائی اور عالمی اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا اسٹریٹیجک دفاعی معاہدہ، کامیاب سفارتکاری کی ایک اہم مثال ہے۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کردیا ہے۔ پاکستان نے مؤثر سفارتکاری اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا میں اپنی طاقت اور اثر رسوخ کا مظاہرہ کیا ہے اور دنیا نے پاکستان کے موقف کو سنجیدگی سے تسلیم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان ی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مضبوط، غیر معمولی اور شاندار قیادت قرار دیا۔ امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور اس سلسلے میں اس کی انتھک کوششوں کو سراہا ہے۔ عالمی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو ایک اہم نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار بھی مؤثر اور متوازن سفارتکاری کی واضح مثال ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی فعال سفارتکاری اور متوازن خارجہ پالیسی کی وجہ سے، پاکستان عالمی امن کا ضامن بن کر سامنے آیا ہے۔ اس نے معرکۂ حق میں بھارت کو میدانِ جنگ میں شکست دینے کے بعد، سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو دنیا میں تنہا کردیا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کردیا ہے، جس سے عام عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ کراچی میں 48 گھنٹے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے شہریوں کو شدید پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
