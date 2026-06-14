پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 12 نشستوں کا تنازعہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ تنازعہ مظاہرین اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا باعث بنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافِ رائے نظر آ رہا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 12 نشستوں کا تنازعہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ تنازعہ مظاہرین اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا باعث بنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافِ رائے نظر آ رہا ہے۔ ستمبر 2025 میں مظاہرین کی نمائندہ جماعت 'جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی' کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے پاس یہ معاملہ حل کرنے کے لیے تقریباً آٹھ مہینے کا وقت تھا۔ پہلے دو مہینوں میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت خود اپنے پیر جمانے میں لگی رہی کیونکہ پانچ سالے دورِ حکومت میں چوتھی بار وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور اب کی بار جماعت بھی مختلف تھی۔ پہلے تینوں وزرائے اعظم پاکستان تحریکِ انصاف کے تھے۔ مہاجر مقیم پاکستان کی ان متنازع بن جانے والی نشستوں کے امیدواروں کا الزام ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے کا ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں تھا بلکہ اسے 'ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت' تیسرے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروایا گیا.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 12 نشستوں کا تنازعہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ تنازعہ مظاہرین اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا باعث بنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافِ رائے نظر آ رہا ہے۔ ستمبر 2025 میں مظاہرین کی نمائندہ جماعت 'جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی' کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے پاس یہ معاملہ حل کرنے کے لیے تقریباً آٹھ مہینے کا وقت تھا۔ پہلے دو مہینوں میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت خود اپنے پیر جمانے میں لگی رہی کیونکہ پانچ سالے دورِ حکومت میں چوتھی بار وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور اب کی بار جماعت بھی مختلف تھی۔ پہلے تینوں وزرائے اعظم پاکستان تحریکِ انصاف کے تھے۔ مہاجر مقیم پاکستان کی ان متنازع بن جانے والی نشستوں کے امیدواروں کا الزام ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے کا ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں تھا بلکہ اسے 'ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت' تیسرے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروایا گیا
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر 12 نشستوں کا تنازعہ مظاہرین غیرتمداری سیاسی جماعتیں
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