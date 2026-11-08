پاکستان انڈر 19 نے بھارت کو شکست دے کر ایسا کپ جیت لیا
حمزہ ظفر کی سنچری کی بدولت پاکستان انڈر 19 نے بھارت کو تین وکٹوں سے شکست دے کر ایسا کپ جیت لیا ہے، جو 2026-27 کے ٹورنامنٹ میں اہم کارنامہ ہے۔
پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اتوار کے دن عمان کے الشومرے کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت انڈر 19 کو تین وکٹوں کے فرق سے شکست دیتے ہوئے ایسا کپ جیت لیا۔ اس تاریخی کامیابی میں حمزہ ظفر کی ناقابل شکست سنچری نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے بھارت کی مقررہ 208 رن کی ہدف کو 48.1 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔
حمزہ ظفر کی ناقابل شکست سنچری
حمزہ ظفر نے اپنی شاندار بیٹنگ کے ذریعے ٹیم کو فتح دلوائی اور وہ 108 گیندوں پر 100 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے اس سنچری میں 10 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔ پاکستان کی اننگز کا آغاز مشکلات سے ہوا کیونکہ بھارت نے 15 ویں اوور میں پاکستان کو 61 رن پر 5 وکٹوں تک محدود کر دیا تھا۔Also readوزیر دفاع خواجہ آصف کا صوبائی دارالحکومتوں سے اختیارات کی تقسیم کا مطالبہ
اس مشکل صورتحال میں ظفر نے سکون سے بیٹنگ کی اور اننگز کو سنبھالا۔ حسنین عباس دار نے 67 گیندوں پر 38 رن کی اہم اننگز کھیل کر ان کے ساتھ تعاون کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے چھٹے وکٹ کے لیے 107 رن کی مشترکہ شراکت داری قائم کی۔
بھارت کی ٹیم کی کارکردگی
بھارت کی طرف سے ارجن راجپوت نے 85 گیندوں پر 107 رن کی شاندار اننگز کھیلی۔ راجپوت نے 11 چوکے اور 5 چھکے لگاتے ہوئے ٹیم کو برقرار رکھا۔ بھارت کے گیند بازوں نے بھی اچھی باؤلنگ کی اور علی رضا، رزوان اللہ اور نقیب شفیق نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔
محمد سائم نے بھی ایک وکٹ لی۔ بھارت کی پہلی وکٹ علی رضا کی گیند پر کیپٹن لکشیا رچنڈانی کے آؤٹ ہونے سے 0 رن پر گری۔ اس ابتدائی نقصان نے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ پر دباؤ ڈالا۔
حتمی مقابلے کے تفصیلات
پاکستان کے ہدف کے تعاقب میں محمد سائم 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ٹیم 183 رن پر 7 ویں وکٹ پر تھی۔ اس موقع پر ظفر نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح کی طرف گامزن کیا۔ انہوں نے آخری گیند پر جیت کا سنگ مرمر لگایا۔
اس جیت کے ساتھ پاکستان انڈر 19 نے 2026-27 ایسا کپ ٹورنامنٹ میں بھارت کو شکست دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ٹیم نے گیند بازی میں بھی اچھا مظاہرہ کیا اور بھارت کو 208 رن پر آؤٹ کر دیا۔
ایسا کپ ٹورنامنٹ کے اہم پہلو
اس مقابلے نے دونوں ممالک کے درمیان سخت مقابلے کی تصویر کشی کی۔ عمان کے الشومرے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا یہ میچ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت کے مینل چوہان نے 10 اوورز میں 32 رن دے کر 3 وکٹیں لیں۔
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