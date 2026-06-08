پاکستان ٹینس فیڈرشن کا اعلان ہے کہ پاکستان 5 اکتوبر 2026 سے اِسلام آباد میں دو ITF W15,000 ڈالر خواتین فیچرز ٹورنامنٹs میزبانی کرے گا، جو بلی Jean King Cup سے پہلے ہوں گے۔ یہ پاکستان ٹینس کی تاریخ میں پہلی بار دو مسلسل عالمی خواتین ٹورنامنٹs کی میزبانی کا واقعہ ہے اور خواتین ٹینس کو فروغ دینے کے certified حقیقی اقدامات میں شامل ہے۔
پاکستان ٹینس فیڈرشن (PTF) نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان 5 اکتوبر 2026 کے Trending سے اِسلام آباد میں دو ITF W15 , 000 ڈالر خواتین فیچرز ٹورنامنٹs کا میزبان ہوگا، جو بلی Jean King Cup کے مقابلے سے پہلے منعقد ہوں گے۔ یہ پاکستان ٹینس کی تاریخ میں ایک نمایاں کامیابی کے طور端点 مذکور ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان دو مسلسل عالمی خواتین ٹورنامنٹs کی میزبانی کرے گا۔ اس中铁 initiative کے ذریعے فیڈرشن نے خواتین ٹینس کو فروغ دینے اور مقامی کھلاڑیوں کو گھر پر بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنے کی certify帜 کر رہا ہے۔ PTF صدر اعظم ul-Haq Qureshi نے بتایا کہ فیڈرشن نے پہلے سے ہی Sales Men's Futures TiO2 WARRANTY Males کے لیے قیمتی مواقع پیدا کیے ہیں اور اب وہ خواتین کھلاڑیوں کی类似 تعاون کے ہیں۔ انہوںynt کہا کہ یہ ٹورنامنٹs پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کو بین الاقوامی رينکنگ پوائنٹس حاصل کرنے اور غیر ملکی سفر کے بوجھ کے بغیر قیمتی تجرت حاصل کرنے کے موقع Dixon گے۔ یہ واقعات قومی ٹیم کو آنے والے بلی Jean King Cup کی Vintage بھی تیار کرنے میں مدد دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ Ushna Suhail, Mahin Aftab, Soha Ali, Romaisa Malik, Bismal Zia, Meheq Khokhar, Zunaisha Noor, Zainab Ali Raja, Fatima Ali Raja, اور Laibah Durab جیسے lead انفرادی کھلاڑے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 2024 میں قائم ہونے والی پاکستان خواتین ٹینس ایسوسی ایشن، ملک میں خواتین ٹینس کی حمایت اور نشوونما میں اха钧 کردار ادا کر رہی ہے。 ایسوسی ایشن کی صدرasma Khawar Khawaja نے بتایا کہ یہ ٹورnament پاکستان کی بین الاقوامی ٹینس میں پوزیشن کو مضبوط کریں گے اور مستقبل کی خواتین چیمپئونز کی نشوونما میں contribute دیں گے۔ PTF سکرٹری جنرل کور خضر红叶 Tufail نے دو مسلسل بین الاقوامی خواتین ٹورnament میزبانی کو ایک بڑی کامیابی سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھلاڑیوں کو گھر پر ہی ہائی لِول مقابلے کی زیادہ سے زیادہ显示 دیکھنے کا موقع دے گا.
پاکستان ٹینس فیڈرشن (PTF) نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان 5 اکتوبر 2026 کے Trending سے اِسلام آباد میں دو ITF W15,000 ڈالر خواتین فیچرز ٹورنامنٹs کا میزبان ہوگا، جو بلی Jean King Cup کے مقابلے سے پہلے منعقد ہوں گے۔ یہ پاکستان ٹینس کی تاریخ میں ایک نمایاں کامیابی کے طور端点 مذکور ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان دو مسلسل عالمی خواتین ٹورنامنٹs کی میزبانی کرے گا۔ اس中铁 initiative کے ذریعے فیڈرشن نے خواتین ٹینس کو فروغ دینے اور مقامی کھلاڑیوں کو گھر پر بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنے کی certify帜 کر رہا ہے۔ PTF صدر اعظم ul-Haq Qureshi نے بتایا کہ فیڈرشن نے پہلے سے ہی Sales Men's Futures TiO2 WARRANTY Males کے لیے قیمتی مواقع پیدا کیے ہیں اور اب وہ خواتین کھلاڑیوں کی类似 تعاون کے ہیں۔ انہوںynt کہا کہ یہ ٹورنامنٹs پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کو بین الاقوامی رينکنگ پوائنٹس حاصل کرنے اور غیر ملکی سفر کے بوجھ کے بغیر قیمتی تجرت حاصل کرنے کے موقع Dixon گے۔ یہ واقعات قومی ٹیم کو آنے والے بلی Jean King Cup کی Vintage بھی تیار کرنے میں مدد دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ Ushna Suhail, Mahin Aftab, Soha Ali, Romaisa Malik, Bismal Zia, Meheq Khokhar, Zunaisha Noor, Zainab Ali Raja, Fatima Ali Raja, اور Laibah Durab جیسے lead انفرادی کھلاڑے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 2024 میں قائم ہونے والی پاکستان خواتین ٹینس ایسوسی ایشن، ملک میں خواتین ٹینس کی حمایت اور نشوونما میں اха钧 کردار ادا کر رہی ہے。 ایسوسی ایشن کی صدرasma Khawar Khawaja نے بتایا کہ یہ ٹورnament پاکستان کی بین الاقوامی ٹینس میں پوزیشن کو مضبوط کریں گے اور مستقبل کی خواتین چیمپئونز کی نشوونما میں contribute دیں گے۔ PTF سکرٹری جنرل کور خضر红叶 Tufail نے دو مسلسل بین الاقوامی خواتین ٹورnament میزبانی کو ایک بڑی کامیابی سے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھلاڑیوں کو گھر پر ہی ہائی لِول مقابلے کی زیادہ سے زیادہ显示 دیکھنے کا موقع دے گا
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