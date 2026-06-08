پاکستان نے UK-Based افراد اور برطانوی پارلیمانی ارکان کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر میں حالات کے بارے میں کیے Statements کو مسترد کردیا

پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت Citizens کو شانتی سے اجتماع کا حق دیا ہے لیکن تشدد، عوامی اداروں کو نقصان پہنچانا اور نجی شہریوں یا پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ وہ ایسے غیر متعلقہ، ذمہ دارانہ اور غیر معلوماتی Statements جس میں کچھ UK-Based افراد اور برطانوی پارلیمانی ارکان نے آزاد جموں و کشمیر میں حالات کے بارے میں کیے ہیں ان کو مسترد کردیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے شانتی سے اجتماع کا حق citizen کو تسلیم کیا ہے لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہر حالات میں تشدد، عوامی اداروں کو نقصان پہنچانا اور نجی شہریوں یا پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ UK Residents کو پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی داخلی امور میں مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ افراد اپنے موجودہ رہائش گاہ کے ملک اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ UK میں رہنے والے افراد کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر معلوماتی بیانات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ UK کے برطانوی پارلیمانی ارکان کی جانب سے غیر ضروری Remarks اور Questions کے بارے میں نوٹس لیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ Remarks ایک ایسے Historical Background کے بارے میں عدم تحفظ کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے یہ Remarks غیر معقول اور غیر معلوماتی ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان وہ افراد کو یاد دلاتا ہے جو colonial era میں رہتے ہیں کہ پاکستان ایک Sovereign Democratic Country ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان internal affairs کے حوالے سے Non-Interference کی پالیسی پر عمل کرتا ہے اور Islamabad کو یہی توقعات ہیں کہ دوسرے ملکوں کو بھی پاکستان کے internal affairs کے حوالے سے Non-Interference کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ Democratic Process، Judicial Decisions، Rule of Law اور Constitution کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے Citizens کو شانتی سے اجتماع کا حق دیا ہے۔ پاکستان نے Constitution Rights، Freedom of Expression اور Democratic Process میں Participation کے حوالے سے Citizens کے حقوق کو بھی تسلیم کیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ Vandalism اور Public Service Institutions، Hospitals کے نقصان کو نہیں مانا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ نجی شہریوں اور Law Enforcement Officials کے قتل کو ہر حالات میں قابل قبول نہیں ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی بھی Democratic Society Protest یا Political Activity کے تحت تشدد کو نہیں مانتا۔ پاکستان نے British Government سے کہا ہے کہ وہ banned Organizations کی حمایت کرنے والے افراد پر پابندی لگاے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ افراد کے Support Law، Order اور Democratic Norms کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے State کے Writ کو برقرار رکھے گا اور Legitimate Democratic Rights کو بھی تسلیم کرے گا.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ وہ ایسے غیر متعلقہ، ذمہ دارانہ اور غیر معلوماتی Statements جس میں کچھ UK-Based افراد اور برطانوی پارلیمانی ارکان نے آزاد جموں و کشمیر میں حالات کے بارے میں کیے ہیں ان کو مسترد کردیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے شانتی سے اجتماع کا حق citizen کو تسلیم کیا ہے لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہر حالات میں تشدد، عوامی اداروں کو نقصان پہنچانا اور نجی شہریوں یا پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ UK Residents کو پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی داخلی امور میں مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ افراد اپنے موجودہ رہائش گاہ کے ملک اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ UK میں رہنے والے افراد کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر معلوماتی بیانات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ UK کے برطانوی پارلیمانی ارکان کی جانب سے غیر ضروری Remarks اور Questions کے بارے میں نوٹس لیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ Remarks ایک ایسے Historical Background کے بارے میں عدم تحفظ کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے یہ Remarks غیر معقول اور غیر معلوماتی ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان وہ افراد کو یاد دلاتا ہے جو colonial era میں رہتے ہیں کہ پاکستان ایک Sovereign Democratic Country ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان internal affairs کے حوالے سے Non-Interference کی پالیسی پر عمل کرتا ہے اور Islamabad کو یہی توقعات ہیں کہ دوسرے ملکوں کو بھی پاکستان کے internal affairs کے حوالے سے Non-Interference کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ Democratic Process، Judicial Decisions، Rule of Law اور Constitution کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے Citizens کو شانتی سے اجتماع کا حق دیا ہے۔ پاکستان نے Constitution Rights، Freedom of Expression اور Democratic Process میں Participation کے حوالے سے Citizens کے حقوق کو بھی تسلیم کیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ Vandalism اور Public Service Institutions، Hospitals کے نقصان کو نہیں مانا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ نجی شہریوں اور Law Enforcement Officials کے قتل کو ہر حالات میں قابل قبول نہیں ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی بھی Democratic Society Protest یا Political Activity کے تحت تشدد کو نہیں مانتا۔ پاکستان نے British Government سے کہا ہے کہ وہ banned Organizations کی حمایت کرنے والے افراد پر پابندی لگاے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ افراد کے Support Law، Order اور Democratic Norms کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے State کے Writ کو برقرار رکھے گا اور Legitimate Democratic Rights کو بھی تسلیم کرے گا
پاکستان، آزاد جموں و کشمیر، UK-Based افراد، برطانو
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