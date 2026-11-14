پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ فائنل میں بھارت کو 275 رنز کا ہدف دیا
پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے بھارت کے خلاف فائنل میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 275 رنز کا ہدف مقرر کیا۔ عثمان خان اور عبدالقدیر کی سنچری نے میچ کی بنیاد رکھی۔
پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے عمان کے شہر ال امرات میں منعقد ہونے والے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میچ میں بھارت کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 275 رنز بنائے۔ دفاعی چیمپئن پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی ٹیم کو میچ میں مضبوط پوزیشن دلائی۔
عثمان خان اور عبدالقدیر کی سنچریوں کا موثر کردار
پاکستان کے اوپنرز عثمان خان اور ہمایوں خان نے ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا اور پہلی وکٹ کے لیے 62 رنز کا اضافہ کیا۔ ہمایوں خان 21 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے جبکہ عبدالقدیر کھیت میں آئے۔ عبدالقدیر نے فوری طور پر جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار چوکے اور چھکے مارے۔Also readکاہنہ میں نجی بریڈنگ فارم پر شیرنی کے حملے میں کیئر ٹیکر جاں بحق
پاور پلے کے اختتام پر پاکستان کی ٹیم 93 رنز پر ایک وکٹ گنوا چکی تھی۔ عثمان خان اور عبدالقدیر نے میچ کو سنسنی خیز انداز میں آگے بڑھایا اور 17ویں اوور میں ٹیم کو 127 رنز تک پہنچا دیا۔ عثمان خان نے اپنی سنچری 106 گیندوں پر مکمل کی جبکہ فارحن یوسف بغیر آؤٹ ہوئے 18 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔
بھارتی ٹیم میں تبدیلی اور پاکستانی حکمت عملی
بھارتی ٹیم نے اپنے ٹائٹل جیتنے کے لیے کپتان لکشیا رائچندانی کی قیادت میں بیٹنگ کا آغاز کیا۔ لکشیا رائچندانی نے 93 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کو فائنل میں پہنچایا۔ بھارت نے اپنی leading wicket-taker Ishan Sood کو پیڑ سے باہر رکھا اور ان کی جگہ Medium-fast bowler Chigurupati Venkata کو فائنل میں جگہ دی گئی۔
پاکستانی کپتان فارحن یوسف نے ٹاس کے دوران بتایا کہ پیچ بیٹنگ کے لیے بہترین ہے اور ٹیم کا مقصد ٹائٹل جیتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ اسی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں جو ٹورنامنٹ بھر میں غیر شکست رہی ہے۔
پچھلے میچز اور تاریخ کا مقابلہ
یہ دونوں ٹیمیں انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں دوسرے سال مسلسل مقابلہ کر رہی ہیں۔ 2025 کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو 191 رنز سے شکست دی تھی۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان نے چاروں میچز جیتے ہیں جن میں بھارت کے خلاف گروپ مرحلے کی شاندار واپسی شامل ہے۔
سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی جبکہ رزوان اللہ نے 5 وکٹیں حاصل کر کے تاریخی کردار ادا کیا۔ دوسری جانب بھارت نے افغانستان کو 230 رنز کے تعاقب میں شکست دی تھی۔
کھلاڑیوں کی فہرست اور اگلے مراحل
پاکستانی ٹیم میں عثمان خان، ہمایوں خان، عبدالقدیر، احمد حسین، فارحن یوسف، حمزہ ظفر، حسنین عباس در، محمد سیام، علی رضا، نقب شفیق اور رزوان اللہ شامل ہیں۔ بھارتی ٹیم میں لکشیا رائچندانی، آریویر سہواگ، وی کے وینیتھ، یاش بھادھن چوہان، ارjun راجت، انوے درید، مہمان چوہان، مہیت اولوا، آریان ساوسانی، کویا پاریش پٹیل اور اشان سود شامل ہیں۔
پاکستان کی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں اپنے بیٹنگ اور بالنگ کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل میچ اب تک کا سب سے دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ٹیمیں اپنے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports