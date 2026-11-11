پاکستانی خلا باز چین کے خلائی اسٹیشن میں جائیں گے
پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تعاون میں تاریخی پیش رفت، پاکستانی خلا باز چین کے خلائی اسٹیشن میں جانے والے پہلے غیر ملکی خلا باز ہوں گے۔
پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تعاون کے شعبے میں ایک اہم اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت ایک پاکستان ی خلا باز چین کے خلائی اسٹیشن میں قدم رکھنے والے پہلے غیر ملکی ماہر بننے جا رہا ہے۔ اس اقدام کو دونوں ممالک کے سائنسی اور سفارتی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ چین ی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سرکاری سطح پر تصدیق کی ہے کہ ایک پاکستان ی خلا باز اگلے چین ی انسانی خلائی مشن کا حصہ بنے گا، جس سے دونوں ریاستوں کے باہمی تعاون کی نئی جہتیں نمایاں ہو رہی ہیں۔
چین کا تاریخی خلائی مشن اور پاکستانی شراکت
یہ چینی خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک منفرد اور اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے جس میں چینی اور غیر ملکی خلا باز مشترکہ طور پر خلائی سفر میں شرکت کریں گے۔ چینی سفارتخانے کے ذرائع کے مطابق، یہ پیش رفت دونوں ممالک کی دیرینہ اور استوار دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے ساتھ نوجوان نسل کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی بڑی ترغیب ثابت ہوگی۔ اس تاریخی مشن کے لیے منتخب کیے گئے دونوں پاکستانی خلا بازوں کی تصاویر بھی چینی سفارتخانے کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، جو کہ اس تعاون کی عکاسی کرتی ہیں۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
سفارتی تعلقات کا نیا دور اور سفارتی بیانات
چین اور پاکستان میں سفارتی تعلقات کی 75 ویں برسی کے موقع پر، دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق، اس خلائی شراکت دارانہ اقدام کو خطے میں سائنسی ترقی اور بین الاقوامی همکاری کے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چینی سفارتخانے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ مشن نہ صرف خلائی تحقیق کو آگے بڑھائے گا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سائنسی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔
سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں نئے مواقع
اس تاریخی خلائی تعاون کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تحقیق، جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی تجربات کے شعبوں میں نئے امکانات پیدا ہوں گے۔ چینی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری دونوں ممالک کی سائنسی صلاحیتوں کو بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس اقدام سے نہ صرف دونوں ممالک کی سائنسی برادری متاثر ہوگی بلکہ نوجوان نسل بھی اس سے ملہم ہو کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔
خلائی تحقیق کا مستقبل اور آئندہ اقدامات
اس خلائی مشن کی کامیابی دونوں ممالک کے درمیان سائنسی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کے نئے راستے کھول سکتی ہے، جس کا اثر مستقبل کی مشترکہ تحقیقی منصوبوں پر پڑے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے اس اعلان کے بعد، دونوں ممالک کی سائنسی ادارے اس مشن کی تیاریوں اور تکنیکی تفصیلات پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پیش رفت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے سائنسی ترقی اور بین الاقوامی تعاون کے ایک اہم موڑ کے طور پر سامنے آئی ہے، جو کہ دونوں ممالک کی مشترکہ کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔
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