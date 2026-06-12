پاکستان بجٹ 27-2026: تنخواہ داروں کے ٹیکس سلیب میں تبدیلی اور ریلیف کا اعلان

پاکستان میں وفاقی حکومت نے مالی سال 2026 کے لیے بجٹ پیش کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرحوں میں کمی اور سلیبوں میں تبدیلی کا اعلان کیا۔ 50 ہزار روپے ماہانہ تک کی تنخواہ والے افراد سربھی ٹیکس ادا کرنے سے پاک ہیں جبکہ زیادہ آمدن والوں کے لیے مختلف سلیبز کے تحت نئی شرحیں متعین کی گئیں۔ ساتھ ہی ساتہ نو فیصد سیرچارج ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن میں سات فیصد اضافے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔
پاکستان میں وفاقی حکومت نے مالی سال 27-2026 کے لیے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد ٹیکس کی شرح میں تبدیلی کے ساتھ ٹیکس سلیب کی تعداد میں بھی رد و بدل کیا۔ موجودہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے کی جانب سے قومی خزانے میں 600 ارب روپے ٹیکس جمع ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ حکومت نے آمدنی کے چار سلیبز والے تنخواہ دار وں کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 50 ہزار روپے ماہانہ تک کی تنخواہ والوں پر ٹیکس کی شرح صفر رہے گی۔ ایک لاکھ روپے ماہانہ تک آمدن والوں پر چھ لاکھ سے زائد رقم پر ایک فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ ایک لاکھ سے تقریباً پونے دو لاکھ ماہانہ آمدن والوں پر 11 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ پونے دو لاکھ سے دو لاکھ 66 ہزار روپے ماہانہ تک آمدن والوں پر 20 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ دو لاکھ 66 ہزار سے تین لاکھ 41 ہزار روپے ماہانہ آمدن والوں پر 25 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ تین لاکھ 41 ہزار سے چار لاکھ 66 ہزار روپے تک آمدن والوں پر 29 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ چار لاکھ 66 ہزار سے پانچ لاکھ 83 ہزار روپے تک آمدن والوں پر 32 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ پانچ لاکھ 83 ہزار روپے ماہانہ سے زیادہ آمدن والوں پر 35 فیصد ٹیکس عائد ہوگا۔ ساتھ ہی ساتہ 9 لاکھ روپے ماہانہ سے کم آمدن والوں پر عائد نو فیصد سیرچارج کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وراقی بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن میں سات فیصد اضافے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ تاہم دفاعی بجٹ میں 17.
6 فیصد اضافے کا تجویز کیا گیا ہے۔ ٹیکس ماہر ذیشان مرچنٹ کے مطابق جو افراد 12 لاکھ روپے سالانہ کماتے ہیں ان پر ٹیکس کی شرح جواز میں رہی ہے۔ 24 لاکھ روپے سالانہ کماتے افراد 6000 روپے، 36 لاکھ روپے کماتے افراد 51 ہزار روپے، 48 لاکھ روپے کماتے افراد 117 ہزار روپے اور 56 لاکھ روپے کماتے افراد 165 ہزار روپے کی بچت حاصل کریں گے
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