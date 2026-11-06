پاکستان کی بیرونی قرض 2025 میں ڈیڑھ سو ارب ڈالر کے قریب پہنچ گیا
ورلڈ بینک کی رپورٹ 2026 کے مطابق پاکستان کی بیرونی قرضے 2015 کے مقابلے میں تقریبا دگنا ہو کر 135 ارب ڈالر ہو گیا، جس میں چین اور آئی ایم ایف اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) - ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کردہ بین الاقوامی قرض رپورٹ 2026 کے مطابق، پاکستان کی کل بیرونی قرضہ جات نے 2015 سے 2025 تک کے ایک عشرے میں تقریبا دگنی چاشنی کی ہے۔ یہ قرضہ 2015 میں 68.673 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2025 میں 135.107 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ملک کی بیرونی قرض کی مجموعی رقم میں سب سے بڑا حصہ عوامی اور سرکاری گارنٹی والے قرضے شامل ہیں۔
بیرونی قرض کا تفصیلی تجزیہ اور اجزاء
رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی بیرونی قرض میں 107.076 ارب ڈالر عوامی اور عوامی طور پر گارنٹی شدہ قرضے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 17.58 ارب ڈالر نجی غیر گارنٹی شدہ قرضے ہیں اور 10.45 ارب ڈالر مختصر مدت کے قرضے ہیں۔ عوامی اور عوامی طور پر گارنٹی شدہ قرضے کے اندر بھی مختلف ذرائع سے تقسیم ہے۔ 56.83 ارب ڈالر ملٹی لیٹرل دیں دہندگان کو ادا کرنے ہیں اور 42.43 ارب ڈائرے بائی لیٹرل قرضہ دہندگان کو ہیں۔ 7.8 ارب ڈالر نجی دہندگان کو ہیں۔Also readPakistan EV Policy Stalled; IMF Review Looms
چین اور ورلڈ بینک اہم قرضہ دہندگان
چین نے پاکستان کا سب سے بڑا واحد دہندگان کا درجہ حاصل کیا ہے، جس کے پاس 22.4 ارب ڈالر کے قرضے باقی ہیں۔ ورلڈ بینک 19.2 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور ایشین ڈویلپمنٹ بینک 16.83 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 2025 میں چین نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کے قرضوں کی واپسی کی مدت کو بڑھایا تھا۔ آئی ایم ایف نے طویل مدتی معاشی استحکام کی حمایت کے لیے 2.3 ارب ڈالر کے نئے فنڈز فراہم کیے ہیں۔
نجی اور عوامی قرضوں میں فرق
رپورٹ نے نجی دہندگان سے قرضہ لینے کے زیادہ خرچ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نجی قرضوں پر اوسط سود کی شرح 8.6 فیصد ہے جبکہ عوامی قرضوں پر یہ شرح 3.6 فیصد ہے۔ نجی قرضوں کی اوسط واپسی کی مدت صرف 3 سال ہے جبکہ عوامی قرضوں کے لیے یہ 16 سال ہے۔ نجی قرضوں کے لیے معافی کی مدت ایک سال ہے جبکہ عوامی قرضوں کے لیے یہ 4 سال ہے۔
معاشی اثرات اور آنے والا وقت
پاکستان کی بیرونی قرضہ کی کل رقم ملکی ناخالص قومی آمدنی (GNI) کا 34 فیصد ہے۔ قرضے کی ادائیگیوں پر 33 فیصد برآمدات کی آمدنی خرچ ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک نے برآمدات میں اضافے اور بہتر شرائط پر قرضہ لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی مدد سے ملک کو معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔
ماضی اور مستقبل کا موازنہ
2015 میں ملک کی بیرونی قرض 68.673 ارب ڈالر تھی جو 2025 میں 135.107 ارب ڈالر ہو گئی۔ یہ اضافہ 197 فیصد سے زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ 2026 میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ چین اور ورلڈ بینک کی مدد سے ملک کو معاشی استحکام مل رہا ہے۔ 2 ارب ڈالر کی واپسی کی مدت بڑھنے سے ملک کو سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ آئی ایم ایف کے 2.3 ارب ڈالر کے فنڈز سے معیشت کو سہارا مل رہا ہے۔
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