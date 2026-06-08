پاکستان میں AI اور 5G کی نئی حکمت عملی: ایک ملین افراد کی تربیت اور نیٹ ورک کی توسیع

وزیراعظم کے ایونٹ میں اعلان کے تحت تین سالوں میں ایک ملین افراد کو مصنوعی ذہانت کی تربیت، 5G سروسز کا بڑے شہروں میں نفاذ، سپیکٹرم کی بڑی توسیع اور گوگل کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ڈجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا۔
وزیراعظم کے ایک اہم ایونٹ پر نمائندہ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لا رہی ہے اور یہ طریقہ کار اور روزمرہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے آئندہ تین سالوں میں ایک ملین افراد کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دینے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ AI کے نظام ایسے تیار ہوں جو پاکستان کی مخصوص ضروریات اور نقطۂ نظر کو مدنظر رکھیں۔ اس حوالے سے وزیر نے یہ بھی واضح کیا کہ ملک میں انٹرنیٹ کے مسائل کا بڑا حصہ سپیکٹرم کی قلت کے سبب ہے، اور 5G سروسز کے تعارف سے انٹرنیٹ کی رفتار اور کنیکٹیویٹی میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ وزیراعظم کی معاونت سے چلنے والے ڈجیٹل انفراسٹرکچر کے منصوبے کے تحت حکومت نے سب مرین کیبلز بچھانے اور سپیکٹرم کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے 480 میگاہرتز کی نیلامی کی ہے۔ اس اقدام سے ملک میں دستیاب کل سپیکٹرم کی حد 270 میگاہرتز سے بڑھا کر 750 میگاہرتز کر دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں 5G سروسز پہلے ہی بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ وزیر نے مزید بتایا کہ گوگل کے ساتھ پاکستان میں اس کے موجودگی کو وسیع بنانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں گوگل کے کروم بکس کی ملک میں مقامی سطح پر پیداوار شروع ہو چکی ہے، اور بچوں کے لیے متعدد تربیتی پروگرام مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے ساتھ ہی ایک جامع حکمت عملی بھی پیش کی گئی جس کا مقصد نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو AI اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے موزوں پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس کے تحت مختلف یونیورسٹیوں اور ٹریننگ سینٹرز کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی تاکہ طلباء کو عملی سکلز سکھائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کو بڑھاتے ہوئے ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کے اصولوں کو مضبوط بنانا بھی اس منصوبے کا ایک اہم جزو ہے۔ اس تمام اقدامات کا مقصد پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ایک مضبوط اور مستحکم مقام دلوانا ہے.
وزیراعظم کے ایک اہم ایونٹ پر نمائندہ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لا رہی ہے اور یہ طریقہ کار اور روزمرہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے آئندہ تین سالوں میں ایک ملین افراد کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دینے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ AI کے نظام ایسے تیار ہوں جو پاکستان کی مخصوص ضروریات اور نقطۂ نظر کو مدنظر رکھیں۔ اس حوالے سے وزیر نے یہ بھی واضح کیا کہ ملک میں انٹرنیٹ کے مسائل کا بڑا حصہ سپیکٹرم کی قلت کے سبب ہے، اور 5G سروسز کے تعارف سے انٹرنیٹ کی رفتار اور کنیکٹیویٹی میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ وزیراعظم کی معاونت سے چلنے والے ڈجیٹل انفراسٹرکچر کے منصوبے کے تحت حکومت نے سب مرین کیبلز بچھانے اور سپیکٹرم کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے 480 میگاہرتز کی نیلامی کی ہے۔ اس اقدام سے ملک میں دستیاب کل سپیکٹرم کی حد 270 میگاہرتز سے بڑھا کر 750 میگاہرتز کر دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں 5G سروسز پہلے ہی بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ وزیر نے مزید بتایا کہ گوگل کے ساتھ پاکستان میں اس کے موجودگی کو وسیع بنانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں گوگل کے کروم بکس کی ملک میں مقامی سطح پر پیداوار شروع ہو چکی ہے، اور بچوں کے لیے متعدد تربیتی پروگرام مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے ساتھ ہی ایک جامع حکمت عملی بھی پیش کی گئی جس کا مقصد نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو AI اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے موزوں پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس کے تحت مختلف یونیورسٹیوں اور ٹریننگ سینٹرز کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی تاکہ طلباء کو عملی سکلز سکھائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کو بڑھاتے ہوئے ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کے اصولوں کو مضبوط بنانا بھی اس منصوبے کا ایک اہم جزو ہے۔ اس تمام اقدامات کا مقصد پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ایک مضبوط اور مستحکم مقام دلوانا ہے
مصنوعی ذہانت 5G ڈجیٹل انفراسٹرکچر سپیکٹرم گوگل
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