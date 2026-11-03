پاکستان کا مقامی میزائل 'فاز' کا کامیاب فضائی تجربہ
پاکستان کے مقامی طور پر تیار کردہ فضا سے فضا میزائل فاز کی پہلی کامیاب پرواز آزمائش سے ملکی فضائی اور دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، آئی ایس پی آر کا بیان۔
پاکستان نے اپنے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ فضا سے فضا میزائل فاز کا کامیاب پرواز تجربہ کر لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر) نے منگل کے روز جاری کیے گئے بیان میں اس پیش رفت کا اعلان کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کامیابی ملک کی فضائی اور دفاعی صنعت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
آئی ایس پی آر کے بیان میں بتایا گیا کہ یہ تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کا ثبوت ہے۔ میزائل کے تجربے کو پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر افسران کے علاوہ اس نظام کی تیاری میں شامل سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی دیکھا۔Also readاکیلیکا گیمو میں ڈیموکریٹس کی فتح کا امکان 2026 انتخابات میں ابتدائی جیت
فاز میزائل کی تکنیکی خصوصیات اور صلاحیت
فاز میزائل کو جدید ٹرمینل گائیڈنس نظام سے لیس کیا گیا ہے، جو اسے طویل فاصلوں پر دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹرمینل گائیڈنس نظام میزائل کی آخری مرحلے کی درستگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
ادارے کے مطابق یہ میزائل مقامی تحقیق اور ترقی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پہلی پرواز آزمائش میں نظام کی تکنیکی صلاحیت کو کامیابی سے جانچا گیا۔
قیادت اور سائنسدانوں کی کامیابی پر تعریف
صدر، وزیراعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز (سی او اے ایس اور سی ڈی ایف) نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ مسلح افواج کے سربراہان نے بھی اس کامیابی کو سراہا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق مبارکباد کا پیغام اس بات کی علامت ہے کہ ملکی قیادت دفاعی شعبے میں مقامی صلاحیت کے فروغ کو اہمیت دیتی ہے۔ اعلیٰ قیادت کی جانب سے یہ تسلیم بھی کیا گیا کہ فاز میزائل کی تیاری میں سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت شامل ہے۔
پاک فضائیہ اور دفاعی خود کفالت پر اثرات
آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق فاز میزائل پاک فضائیہ کی آپریشنل لچک میں اضافہ کرے گا۔ اس سے فضائی دفاع کے مختلف منظرناموں میں افواج کے پاس زیادہ گنجائش ہوگی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کامیابی سے ملک کی مجموعی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ ادارے نے واضح کیا کہ یہ پیش رفت پاکستان کی دفاعی صنعت کی خود انحصاری کے سفر میں ایک قدم ہے، جس کی بنیاد مقامی ٹیکنالوجی پر رکھی گئی ہے۔
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