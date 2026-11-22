پاکستان میں انٹرنیٹ بحالی: 6 دسمبر تک بحالی کا امکان
SEA-ME-WE 5 کیبل کی مرمت 6 دسمبر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس دوران پیک ہرز میں سست رفتاری رہے گی۔ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
بین الاقوامی انٹرنیٹ کیبل کی مرمت کے کاموں کے 6 دسمبر تک مکمل ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز میں ممکنہ بہتری متوقع ہے۔ خدمات فراہم کرنے والے کمپنیوں نے تصدیق کی ہے کہ خراب شدہ سمندر کے نیچے چلنے والی انٹرنیٹ کیبل کی بحالی کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ یہ تاریخ تک مکمل ہو جائے گی۔ تاہم، اس مدت کے دوران صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر مصروف اوقات میں جب نیٹ ورک پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔
کیبل کی مرمت اور تاخیر کی وجوہات
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) نے ایک بیان میں تصدیق کی تھی کہ جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ 5 (SEA-ME-WE 5 / SMW5) نامی سمندری کیبل سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ خرابی پاکستان کے ساحل سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں کیبل میں رکاوٹوں کا پتہ چلا ہے۔ اتھارٹی نے ہدایت کی تھی کہ یہ نقصان عارضی طور پر خطے میں بین الاقوامی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کو سستی اور وقفے کے ساتھ سروسز موصول ہو سکتی ہیں۔Also readChinese sailors wield sticks, axe in disputed sea clash with Philippines
پیک ہرز میں انٹرنیٹ کی رفتار پر اثرات
انٹرنیٹ سپلائرز نے واضح کیا ہے کہ تکمیل تک صارفین کو کم رفتار کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پر پیک ہرز میں جب ڈیٹا کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ سنگین انٹرنیٹ صارفین، جیسے کہ ویب سائٹس تک رسائی، مواد ڈاؤن لوڈ کرنے، اور دیگر آن لائن سرگرمیوں میں مصروف افراد، اس دوران مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ مکمل مرمت کا عمل تکمیل پذیر نہیں ہو جاتا، جس کے بعد سرورز اور نیٹ ورک کی کارکردگی میں معمول کے مطابق بہتری آئے گی۔
علاقائی کنیکٹیویٹی اور مستقبل کے اقدامات
بین الاقوامی نیٹ ورکس پر انحصار کی وجہ سے اس طرح کی مرمتیں علاقائی سطح پر بھی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ SEA-ME-WE 5 ایشیا، افریقہ اور یورپ کو جوڑنے والا ایک اہم ذریعہ ہے۔ PTA کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ متوقع مکمل بحالی کے بعد، صارفین کو معمول کے مطابق انٹرنیٹ سروسز مل سکیں گی، حالانکہ اس تکمیل تک عارضی سست رفتاری برقرار رہنے کا امکان ہے جس کا انتظام صارفین کو اپنی آن لائن سرگرمیوں میں ہونا چاہیے۔
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