پاکستان نے مالدیپ کو شکست دے کر 35 سالہ انتظار ختم کیا

پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم نے جمعرات کو ڈائمنڈ جوبلی فور نیشن فٹ بال ٹورنامنٹ میں مالدیپ کو 3-0 سے شکست دے کر 35 سالہ بین الاقوامی فتح کا انتظار ختم کیا اور 961 دنوں کی ناقابل شکست کارکردگی کا خاتمہ کیا۔
پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم نے جمعرات کو ڈائمنڈ جوبلی فور نیشن فٹ بال ٹورنامنٹ میں مالدیپ کو 3-0 سے شکست دے کر 35 سالہ بین الاقوامی فتح کا انتظار ختم کیا اور 961 دنوں کی ناقابل شکست کارکردگی کا خاتمہ کیا۔ یہ فتح پاکستان کے لیے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اہم تھی، کیونکہ اس نے اپنی مہم کا آغاز بنگلہ دیش کے خلاف بغیر کسی گول کے برابر کر کے کیا تھا۔ دونوں طرف سے پہلے ہاف میں کوئی گول نہ ہو سکنے کے بعد پاکستان نے دوسرے ہاف میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ 54 ویں منٹ میں نوجوان فارورڈ عمر نواز نے پاکستان کے لیے اپنے صرف دوسرے میچ میں اپنا پہلا بین الاقوامی گول کیا۔ اس میچ میں ان کا قومی ٹیم کے لیے پہلا اسٹارٹ بھی تھا۔ نواز کی اس کامیابی نے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کے خاندان کا ایک المیہ تاریخ ہے۔ ان کے بھائی حارث نواز 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملے کے شہیدوں میں شامل تھے، جبکہ دوسرے بھائی احمد نواز اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ خاندان 2015 میں برطانیہ منتقل ہو گیا، جہاں عمر نے اپنے فٹ بال کیریئر کا آغاز کیا اور بعد میں پاکستان کی قومی اسکواڈ میں جگہ بنائی۔ پاکستان نے 84 ویں منٹ میں عبدالصمد ارشد کے ذریعے اپنی برتری دوگنی کر دی، جس سے فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ صرف تین منٹ بعد ہارون حامد نے تیسرا گول کر کے شاندار جیت مکمل کی۔ یہ نتیجہ پاکستان کے لیے مالدیپ کے خلاف 1991 کے بعد پہلی بین الاقوامی فتح تھی اور قومی ٹیم کی طویل خشک سالی کا خاتمہ تھا۔ پاکستان کی آخری بین الاقوامی فتح 17 اکتوبر 2023 کو کمبوڈیا کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں ہوئی تھی۔ اس فتح کے ساتھ پاکستان کے دو میچوں میں چار پوائنٹس ہو گئے ہیں، جس میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈرا اور مالدیپ کے خلاف جیت شامل ہے، اور ٹیم فائنل میں جگہ بنانے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ پاکستان 7 جون کو اپنے آخری لیگ مرحلے کے میچ میں افغانستان سے کھیل ے گا۔ اسٹینڈنگز میں ٹاپ دو پوزیشن حاصل کرنا 10 جون کو ہونے والے ٹورنامنٹ فائنل میں جگہ کو یقینی بنائے گا۔ یہ فتح نہ صرف تاریخ ساز ہے بلکہ پاکستانی فٹ بال کے مستقبل کے لیے ایک نئی امید کا اشارہ بھی ہے، خاص طور پر عمر نواز جیسے نوجوان کھلاڑیوں کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت.
پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم نے جمعرات کو ڈائمنڈ جوبلی فور نیشن فٹ بال ٹورنامنٹ میں مالدیپ کو 3-0 سے شکست دے کر 35 سالہ بین الاقوامی فتح کا انتظار ختم کیا اور 961 دنوں کی ناقابل شکست کارکردگی کا خاتمہ کیا۔ یہ فتح پاکستان کے لیے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اہم تھی، کیونکہ اس نے اپنی مہم کا آغاز بنگلہ دیش کے خلاف بغیر کسی گول کے برابر کر کے کیا تھا۔ دونوں طرف سے پہلے ہاف میں کوئی گول نہ ہو سکنے کے بعد پاکستان نے دوسرے ہاف میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ 54 ویں منٹ میں نوجوان فارورڈ عمر نواز نے پاکستان کے لیے اپنے صرف دوسرے میچ میں اپنا پہلا بین الاقوامی گول کیا۔ اس میچ میں ان کا قومی ٹیم کے لیے پہلا اسٹارٹ بھی تھا۔ نواز کی اس کامیابی نے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کے خاندان کا ایک المیہ تاریخ ہے۔ ان کے بھائی حارث نواز 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملے کے شہیدوں میں شامل تھے، جبکہ دوسرے بھائی احمد نواز اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ خاندان 2015 میں برطانیہ منتقل ہو گیا، جہاں عمر نے اپنے فٹ بال کیریئر کا آغاز کیا اور بعد میں پاکستان کی قومی اسکواڈ میں جگہ بنائی۔ پاکستان نے 84 ویں منٹ میں عبدالصمد ارشد کے ذریعے اپنی برتری دوگنی کر دی، جس سے فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ صرف تین منٹ بعد ہارون حامد نے تیسرا گول کر کے شاندار جیت مکمل کی۔ یہ نتیجہ پاکستان کے لیے مالدیپ کے خلاف 1991 کے بعد پہلی بین الاقوامی فتح تھی اور قومی ٹیم کی طویل خشک سالی کا خاتمہ تھا۔ پاکستان کی آخری بین الاقوامی فتح 17 اکتوبر 2023 کو کمبوڈیا کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں ہوئی تھی۔ اس فتح کے ساتھ پاکستان کے دو میچوں میں چار پوائنٹس ہو گئے ہیں، جس میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈرا اور مالدیپ کے خلاف جیت شامل ہے، اور ٹیم فائنل میں جگہ بنانے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ پاکستان 7 جون کو اپنے آخری لیگ مرحلے کے میچ میں افغانستان سے کھیلے گا۔ اسٹینڈنگز میں ٹاپ دو پوزیشن حاصل کرنا 10 جون کو ہونے والے ٹورنامنٹ فائنل میں جگہ کو یقینی بنائے گا۔ یہ فتح نہ صرف تاریخ ساز ہے بلکہ پاکستانی فٹ بال کے مستقبل کے لیے ایک نئی امید کا اشارہ بھی ہے، خاص طور پر عمر نواز جیسے نوجوان کھلاڑیوں کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت
پاکستان فٹ بال مالدیپ 35 سالہ انتظار عمر نواز ڈائمنڈ جوبلی ٹورنامنٹ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35، 35 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ - ایکسپریس اردوقیمتوں کا فوری اطلاق فی الفور کیا جارہا، وفاقی وزیر خزانہ
Read more »
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 35 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35، 35 روپے فی لیٹر اضافہ کردیا گیا جس کا اطلاق فی الفور نافذ العمل ہوگا. وفاقی وزیر خرانہ اسحاق ڈار نے پریس
Read more »
’مریم نواز کی آمد پر غریبوں کو 35، 35 روپے کی سلامی دی گئی‘’مریم نواز کی آمد پر غریبوں کو 35، 35 روپے کی سلامی دی گئی‘ ARYNewsUrdu
Read more »
لیاری گینگ وار کے 2 ملزمان کو 35 سال قید کی سزاصوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو 35، 35 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔
Read more »
کراچی میں کرنٹ لگنے سے شہریوں کی اموات، کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائدنیپرا نے تمام متاثرہ خاندانوں کو 35، 35 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، متاثرہ خاندان کے ورثاء کو ملازمت دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے
Read more »
صفورا چورنگی میں دھماکے سے ایک جاں بحق اور پنج زخمیشہر قائد کے علاقے صفورا چورنگی سندھ گرین ہوٹل واٹر ہائیڈرنٹ کے قریب واقع ٹائر پنکچر اور گیس ویلڈنگ کی مشترکہ دکان میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور پنج افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے کی شنایت وقاص (35 سال) ہے جبکہ زخمیوں میں سکندر (10 سال)، اویس (40 سال)، عبدالحنان (30 سال)، عابد اور ایک شناخت نہ ہو سکنے والا شامل ہیں۔ دھماکے کی وجہ چھوٹا سلنڈر تھا جو گیس ویلڈنگ کے ذریعے مرمت کے دوران پھٹ گیا۔
Read more »