پاکستان اور ترکی کے وزیراعظم و صدر نے عید الاضحی کی مبارکباد و دوپہری گفتگویی اجلاس میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور

پاکستانی وزیراعظم شیح عباس شریف اور ترکی کے صدر رجب طائیب عدن نے عید الاضحی کے موقع پر ڈائریکٹ فون کال کے ذریعے اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے اور تجارتی اور امن فلاحی اقدامات پر زور دیا۔ اسقدری مشاوروں نے معاہدوں کو عملی حیثیت ادا کرنے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ پریکٹس پر اتفاق کیا۔
اسلام آباد - 2 کامیاب بڑی ٹیلفون گفتگو کے بعد پاکستان کے وزیراعظم شیح عباس شریف نے ترکی کے صدر رجب طائیب عدن کو عید الاضحی کے مبارکباد دی، جس سے دونوں رہنماوں کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم واضح ہوا۔ قان بھی اظہار کرتے ہوئے، وزیراعظم کے دفتر کی اعلانات کے مطابق، شیح عباس شریف نے ترکی کی قیادت اور مرغوزہ کے لوگوں کو عید کے موقع پر گرم جوشی بھرا پیغام پہنچایا۔ صدر عدن نے بھی اسی طرح کا خیر سگالی ظاہر کیا، جب دونوں حکمرانوں نے ٹرانسفر زون کے دوران متعدد اہم موضوعات پر گہرائی سے گفتگو کی، جس میں علاقائی ترقی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان دونوں کے تازہ ملاقاتوں کی یاد دلاتے ہوئے، خاص طور پر اپریل میں انٹالیا میں ہونے والی دیدار کو یاد کیا گیا، جہاں انہوں نے پاکستان اور ترکی کے دیرینہ اور اضویری تعلقات پر زور دیا۔ انہوں نے اس شراکت کو تاریخی اور آزمائی ہونے کا ثبوت بتایا، جو مضبوط سیاسی فہم اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے مقرب مستقبل میں حاصل کی گئی اعلی سطحی اجلاسوں کے فیصلوں کو عملی آرائش کرنے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر جب اقتصادی تعاون کی بات ہو۔ تجارت اور سرمایہ کاری اس بات کا اہم مرکب بنے۔ دونوں رہنماوں نے اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرائی دینے اور دونوں کے درمیان بہتر تعاون کے مواقع پیدا کرنے پر تاکید کی۔ ایک مشاہدے کے مطابق، انہوں نے ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کا مقصد مستحکم تجارتی شراکت داری کے ذریعے اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ یہ سخنوں میں یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان ترکی کی برتر حمایت پر شکرگزار ہے، خاص طور پر ایتھیکل پُلوں اور سٹریٹیجک پروجیکٹوں میں۔ علاوہ ازیں، دونوں ریل امن دگان نے امن و استحکام کو فروغ دینے کی موجودہ کوششوں پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے پاکستان کی قیادت میں کی جانے والی امن کے اقدامات کو بھرپور حمایت دی ہے اور اکر کارتوری ڈپلومسی کی روشنی میں مزید مضبوط ربط برقرار رکھا ہے۔ مزید برآں، دونوں دعاؤں میں، ترکی کے صدر نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، بشمول اراکینِ برائی بنچ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کا عہد کیا۔ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ترکی پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کا تحفظ اور استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری طرف، جاری ٹرین بمباری کے واقعات سے متاثرہ ملتان کے عوام کے لئے، صدر عدن نے گہرے شکوا اور دِکھوٹہ کا اظہار کیا، جبکہ وہ مزید کہنا چاہتے تھے کہ ترکی کے پاس پاکستان کو دہشت گردی کی ضد سے لڑنے میں مسلسل مدد کی جانی چاہئے۔ وزیراعظم شیح عباس نے اس آن لائن اجتماع میں یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کے پاس اس غمناک پارے پر بھی دہشت گردی سے لڑنے میں روہیکاہی قوت ہے۔ اس طرح، دونوں حکام کے درمیان صحت مند تعلقات کا ایک جوڑ بن گیا، جس سے شرکتوں اور اقوام کی سطح پر ترقی اور امن کی کوششیں مؤثر ہوں گی.
عید الاضحی پاکستان ترکی شراکت داری امن