پاکستان کا اکتوبر 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرفلس 39 ملین ڈالر
پاکستان نے اکتوبر 2026 میں 39 ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرفلس ریکارڈ کیا، ورکرز کے بھیجنے والے پیسوں میں اضافہ اور تجارتی خسارے میں کمی نے یہ مثبت صورتحال پیدا کی۔
ریپبلک آف پاکستان نے اکتوبر 2026 میں 39 ملین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرفلس ریکارڈ کیا، جو گزشتہ ماہ ستمبر کے 371 ملین ڈالر کے خسارے کے بعد ایک قابل ذکر بحالی ہے۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق، ورکرز کے بھیجنے والے پیسوں میں اضافہ اور مال کی تجارت کے خسارے میں کمی نے ملک کے بیرونی توازن کو مضبوط بنایا۔ یہ سرفلس اس سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں 307 ملین ڈالر کے خسارے سے نمایاں بہتری ظاہر کرتا ہے۔
مذہبی بھیجنے والے پیسوں میں تاریخی اضافہ
ورکرز کے بھیجنے والے پیسوں نے اس مثبت صورتحال کو برقرار رکھنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، جن میں اکتوبر 2026 میں 304 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اس طرح اکتوبر 2026 کے دوران بھیجنے والے پیسوں کی مجموعی رقم 3.9 ارب ڈالر ہو گئی۔ یہ رقم سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں 14 فیصد اور مہینے کے مقابلے میں 8 فیصد زیادہ ہے، جو ملک کے بیرونی مالیاتی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔Also readگندھارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2026 کا آغاز: ورثے کے تحفظ اور سفارتی تعاون کی نئی حکمت عملی
برآمدات اور درآمدات کا موازنہ
مال کی تجارتی خسارہ ستمبر کے مقابلے میں 181 ملین ڈالر کم ہو کر اکتوبر 2026 میں 3 ارب ڈالر رہ گیا۔ درآمدات میں مہینے کے مقابلے میں 5 فیصد کمی آئی اور وہ 5.9 ارب ڈالر تک محدود رہیں، جبکہ برآمدات میں 4 فیصد کمی واقع ہوئی اور وہ 2.9 ارب ڈالر رہ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درآمدات میں ہونے والی کمی برآمدات میں ہونے والی کمی سے زیادہ تھی۔
پی بی ایس اور ایس بی پی کے اعداد و شمار کا فرق
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے اعداد و شمار کے مطابق، اکتوبر 2026 میں مال کی برآمدات 2.9 ارب ڈالر تھیں، جبکہ پاکستان بیرو آف شماریات کے کسٹمز بنیادی طریقہ کار کے تحت یہ رقم 2.93 ارب ڈالر بتائی گئی۔ پی بی ایس کے ڈیٹا کے مطابق سالانہ بنیاد پر برآمدات میں 2.84 فیصد کا اضافہ ہوا، جبکہ ایس بی پی کے اعداد و شمار کے مطابق یہ نمو 9.55 فیصد رہی۔
ٹیکسٹائل اور آئی ٹی سیکٹر کا کردار
خوراک کی برآمدات میں سالانہ بنیاد پر 28.98 فیصد کا اضافہ ہوا اور وہ 564.07 ملین ڈالر ہو گئیں۔ چاول کی برآمدات میں 31.33 فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ معلوماتی ٹیکنالوجی سیکٹر نے 453 ملین ڈالر کی اپنی تاریخ کی بلند ترین ماہانہ برآمدات ریکارڈ کیں۔ دوسری طرف، ٹیکسٹائل سیکٹر میں کمزوری نظر آئی جہاں برآمدات میں سالانہ بنیاد پر 2.31 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔
فiscal سال 2027 کا مستقبل کا اندازہ
تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مالی سال 2027 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب سے 3 ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ رقم ملک کے جی ڈی پی کے 0 فیصد سے 1 فیصد کے برابر ہو گی۔ پہلے چار مہینوں میں مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 850 ملین ڈالر رہا، جو پچھلے سال کے اسی مدت کے 1.062 ارب ڈالر کے مقابلے میں 20 فیصد کم ہے۔
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