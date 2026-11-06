پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر 14 ارب 60 کروڑ ڈالر ہو گیا
پاکستان کا تجارتی خسارہ جولائی تا اکتوبر میں 14 ارب 60 کروڑ ڈالر رہا۔ درآمدات میں تیزی اور برآمدات میں سستی نے یہ صورتحال پیدا کی۔ مزید معلومات کے لیے پڑھیں۔
پاکستان کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران نمایاں طور پر بڑھ کر 14 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اضافہ درآمدات میں تیز رفتاری اور برآمدات میں سست روی کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ اس نئے ریکارڈ کی بنیادی وجہ ملک کی بیرونی تجارتی سرگرمیوں میں عدم توازن ہے۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جاری کردہ جدید ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں موجودہ دور میں تجارتی خسارے میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ معاشی زخم گہرائی میں جا رہے ہیں۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
درآمدات اور برآمدات میں واضح فرق
رواں مالی سال کے ابتدائی چار ماہ یعنی جولائی تا اکتوبر کے دوران ملک کی کل درآمدات کا حجم 26 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ رقم گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2 ارب 90 کروڑ ڈالر یا 12.5 فیصد زیادہ ہے۔ درآمدات میں یہ تیزی ملک کی توانائی اور خام مال کی ضروریات کو پورا کرنے کی عکاسی کرتی ہے۔
اس کے برعکس برآمدات میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی۔ جولائی تا اکتوبر کے دوران مجموعی برآمدات 11 ارب 40 کروڑ ڈالر رہیں۔ یہ رقم گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں صرف 89 کروڑ ڈالر زیادہ ہے۔ اس سست روی کی وجہ سے ماہانہ اوسط برآمدات 2.8 ارب ڈالر رہیں، جبکہ ماہانہ اوسط درآمدات 6.5 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔
سرکاری عہدیداروں کے موقف اور قرضوں کی صورتحال
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انکشاف کیا کہ گزشتہ ماہ پاکستان کو سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کے قرض کی مدت میں توسیع مل گئی ہے۔ یہ قدم ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سیکیٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ حکومت بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنانے کے لیے دو طرفہ اور کمشل قرضوں کی مدت میں توسیع کی کوشش کر رہی ہے۔
حکومت کے مطابق نئے غیر ملکی قرضوں کی تلاش جاری ہے تاکہ ملک میں زرمبادلہ کے ذخائر برقرار رہیں۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا 25 واں پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کا خاتمہ اگلے ستمبر میں متوقع ہے، جس کی عملی آزمائش آنے والے برسوں میں ہوگی۔
مستقبل کے اقتصادی اثرات اور حکومتی حکمت عملی
اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کے دوران درآمدات کا تخمینہ 71 ارب ڈالر تک لگایا ہے۔ اس کی بڑی وجہ توانائی کی درآمدی لاگت میں ممکنہ اضافے کا خطرہ ہے۔ حکومت نے برآمدات کے حوالے سے 34 ارب ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے بجٹ میں 88 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق مستقبل میں آئی ایم ایف پروگراموں سے نجات کے لیے برآمدات کو 60 ارب ڈالر تک لے جانا ناگزیر ہے۔ تاہم، ماضی میں روپے کی قدر میں کمی کے باوجود برآمدات کو خاطر خواہ فروغ نہیں دیا جا سکا۔ حکومت کی تجارتی آزاد کاری کی پالیسی ابھی تک متوقع اضافہ لانے میں ناکام رہی ہے، جو مستقبل کے معاشی راستے کے لیے چیلنج کا باعث بن سکتی ہے۔
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