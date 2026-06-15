پاکستان ایس سی او سربراہی اجلاس 2027 کی میزبانی کرے گا، ستمبر 2026 میں کونسل کی صدارت کرے گا

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ پر اعلان کیا کہ پاکستان ستمبر 2026 میں ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کی صدارت کرے گا اور 2027 میں سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار اور علاقائی تعاون کے عزم پر زور دیا۔
پاکستان ستمبر 2026 میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہان مملکت کی کونسل کی صدارت کرے گا اور 2027 میں ایس سی او سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ یہ بات نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کہی۔ انہوں نے ایس سی او خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آنے والے قائدانہ کردار عالمی سطح پر ملک کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بین الاقوامی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈار نے کہا کہ 2001 میں اپنے قیام کے بعد سے، ایس سی او علاقائی تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے، جو رکن ممالک میں امن، سلامتی، استحکام اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی 25ویں سالگرہ 'شنگھائی اسپرٹ' کی پائیدار طاقت کو اجاگر کرتی ہے، جسے انہوں نے باہمی اعتماد، مساوات اور مشترکہ ترقی کی علامت قرار دیا۔ پاکستان 2017 سے ایس سی او کا فعال مکمل رکن ہے، اور ان کے مطابق اس کی شرکت کثیرالجہتی تعاون اور ایس سی او چارٹر کے اصولوں سے مضبوط عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون، علاقائی رابطوں اور عوام سے عوام کے تبادلوں کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد اکتوبر 2024 میں ایس سی او کے سربراہان حکومت کا اجلاس منعقد کرے گا، جبکہ پاکستان 2025-2026 کے لیے ایس سی او کے علاقائی انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے (RATS) کی صدارت بھی کرے گا اور ایس سی او کے غربت کے خاتمے کے ورکنگ گروپ کی قیادت کرے گا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، ڈار نے کہا کہ ملک کا جغرافیائی محل وقوع یوریشین رابطوں کے لیے ایک اہم پل کا کام کرتا ہے، اور چین- پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) ایس سی او رکن ممالک کے درمیان اقتصادی انضمام کی ایک مضبوط مثال ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت اور قربانیوں پر بھی زور دیا، اور کہا کہ یہ بے مثال ہیں۔ ان کے مطابق، ایس سی او ڈیجیٹل جدت، توانائی کی حفاظت، اور مقامی کرنسیوں میں تجارتی تصفیوں پر توجہ کے ساتھ علاقائی معیشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان خوراک کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلی، صحت، تعلیم، اور سرمایہ کاری جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، اور علاقائی امن، ہم آہنگی، اور مشترکہ خوشحالی کے لیے اسلام آباد کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ایس سی او کے 25 سالہ سفر کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان تنظیم کے اہداف کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او کا مستقبل روشن ہے اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے ایس سی او کے تمام اراکین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ تنظیم اپنے اہداف میں کامیاب ہوگی.
پاکستان ستمبر 2026 میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہان مملکت کی کونسل کی صدارت کرے گا اور 2027 میں ایس سی او سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ یہ بات نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کہی۔ انہوں نے ایس سی او خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آنے والے قائدانہ کردار عالمی سطح پر ملک کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بین الاقوامی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈار نے کہا کہ 2001 میں اپنے قیام کے بعد سے، ایس سی او علاقائی تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے، جو رکن ممالک میں امن، سلامتی، استحکام اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی 25ویں سالگرہ 'شنگھائی اسپرٹ' کی پائیدار طاقت کو اجاگر کرتی ہے، جسے انہوں نے باہمی اعتماد، مساوات اور مشترکہ ترقی کی علامت قرار دیا۔ پاکستان 2017 سے ایس سی او کا فعال مکمل رکن ہے، اور ان کے مطابق اس کی شرکت کثیرالجہتی تعاون اور ایس سی او چارٹر کے اصولوں سے مضبوط عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون، علاقائی رابطوں اور عوام سے عوام کے تبادلوں کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد اکتوبر 2024 میں ایس سی او کے سربراہان حکومت کا اجلاس منعقد کرے گا، جبکہ پاکستان 2025-2026 کے لیے ایس سی او کے علاقائی انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے (RATS) کی صدارت بھی کرے گا اور ایس سی او کے غربت کے خاتمے کے ورکنگ گروپ کی قیادت کرے گا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، ڈار نے کہا کہ ملک کا جغرافیائی محل وقوع یوریشین رابطوں کے لیے ایک اہم پل کا کام کرتا ہے، اور چین-پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) ایس سی او رکن ممالک کے درمیان اقتصادی انضمام کی ایک مضبوط مثال ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت اور قربانیوں پر بھی زور دیا، اور کہا کہ یہ بے مثال ہیں۔ ان کے مطابق، ایس سی او ڈیجیٹل جدت، توانائی کی حفاظت، اور مقامی کرنسیوں میں تجارتی تصفیوں پر توجہ کے ساتھ علاقائی معیشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان خوراک کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلی، صحت، تعلیم، اور سرمایہ کاری جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، اور علاقائی امن، ہم آہنگی، اور مشترکہ خوشحالی کے لیے اسلام آباد کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ایس سی او کے 25 سالہ سفر کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان تنظیم کے اہداف کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او کا مستقبل روشن ہے اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے ایس سی او کے تمام اراکین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ تنظیم اپنے اہداف میں کامیاب ہوگی
شنگھائی تعاون تنظیم اسحاق ڈار پاکستان علاقائی تعاون سی پی ای سی
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