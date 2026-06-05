وزیراعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام کے تحت 15 ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس سی کے فری ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کے فری ٹیسٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ یہ موٹرل بیماری کے خلاف جدوجہد میں مدد ملے۔
پاکستان کے 10 ملین سے زائد افراد ہیپاٹائٹس سی کے شکار ہیں، وزیر اعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام کے تحت 15 ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس سی کے無料 ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے صحت خدمات، ریگولیشن اور کوئرڈینیشن سید مصطفٰی کمال نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کی فری ٹیسٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ یہ موٹرل بیماری کے خلاف جدوجہد میں مدد ملے۔ وزیراعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام کی میٹنگ کے دوران، وزیراعظم نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کی صفائی ایک قومی مقصد ہے اور وزیراعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں 10 ملین سے زائد افراد ہیپاٹائٹس سی کے شکار ہیں اور ان تمام اداروں کے سربراہوں کو ہدایت کی کہ وہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے موثر اقدامات کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ تمام اداروں کا منسلک کردار ہیپاٹائٹس سی کے خلاف جدوجہد میں ضروری ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس کوشش نہ صرف ایک پروگرام ہے بلکہ ایک قومی مہم ہے جو ملک کی مستقبل کی حفاظت کے لئے ہے۔ مصطفٰی کمال نے مزید کہا کہ عوامی ادراک کے مہم کو تیز کرنا ضروری ہے تاکہ Screening سرگرمیوں میں بڑی تعداد میں حصہ لینے کے لئے حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی عیادت اور علاج کے لئے وقت پر اقدامات لینے سے بیماری کی مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے ہسپتالوں کو ہدایت کی کہ وہ ٹیسٹنگ کے عمل کو تیز اور زیادہ رسد کے لئے موثر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ وہ جن افراد کو ہیپاٹائٹس سی کا مثبت نتیجہ ملتا ہے ان کے لئے علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لئے بھی تاکہ وہ بیماری سے بچ سکیں۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ہیپاٹائٹس سی کے فری ٹیسٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور 15 ہسپتالوں میں ٹیسٹ کرائیں.
پاکستان کے 10 ملین سے زائد افراد ہیپاٹائٹس سی کے شکار ہیں، وزیر اعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام کے تحت 15 ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس سی کے無料 ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے صحت خدمات، ریگولیشن اور کوئرڈینیشن سید مصطفٰی کمال نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کی فری ٹیسٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ یہ موٹرل بیماری کے خلاف جدوجہد میں مدد ملے۔ وزیراعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام کی میٹنگ کے دوران، وزیراعظم نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کی صفائی ایک قومی مقصد ہے اور وزیراعظم کی ہیپاٹائٹس سی پروگرام میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں 10 ملین سے زائد افراد ہیپاٹائٹس سی کے شکار ہیں اور ان تمام اداروں کے سربراہوں کو ہدایت کی کہ وہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے موثر اقدامات کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ تمام اداروں کا منسلک کردار ہیپاٹائٹس سی کے خلاف جدوجہد میں ضروری ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس کوشش نہ صرف ایک پروگرام ہے بلکہ ایک قومی مہم ہے جو ملک کی مستقبل کی حفاظت کے لئے ہے۔ مصطفٰی کمال نے مزید کہا کہ عوامی ادراک کے مہم کو تیز کرنا ضروری ہے تاکہ Screening سرگرمیوں میں بڑی تعداد میں حصہ لینے کے لئے حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی عیادت اور علاج کے لئے وقت پر اقدامات لینے سے بیماری کی مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے ہسپتالوں کو ہدایت کی کہ وہ ٹیسٹنگ کے عمل کو تیز اور زیادہ رسد کے لئے موثر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ وہ جن افراد کو ہیپاٹائٹس سی کا مثبت نتیجہ ملتا ہے ان کے لئے علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لئے بھی تاکہ وہ بیماری سے بچ سکیں۔ وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ہیپاٹائٹس سی کے فری ٹیسٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھائیں اور 15 ہسپتالوں میں ٹیسٹ کرائیں
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