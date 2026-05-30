پاکستان میں واٹر ٹینکر کے حادثے میں ایک شخص جاں بحق

پاکستان کے شہر کورنگی میں ایک واٹر ٹینکر کے ساتھ موٹرسائیکل سوار کے حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا ہے جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے ہیں۔ حادثے کے بعد جاں بحق اور زخمی افراد کو جناح ہسپتال منتقل کردیا گیا جہاں متوفی کی شناخت 22 سالہ علی رضا کے نام سے کی گئی ہے جبکہ زخمی ہونے والے 23 سالہ شمشاد اور 20 سالہ شایان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکر اور متوفی کی موٹر سائیکل اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ سندھ کے چند اضلاع میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے لاکھوں لیٹر غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل ضبط کیا گیا ہے.
