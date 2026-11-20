پاکستان کی سفارتی سرگرمیاں: شہباز شریف کی COP31 شرکت اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون
پاکستان نے شہباز شریف کی COP31 میں شرکت، سعودی عرب کے خلاف حملوں کی مذمت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے علاقائی امن اور سفارتی کوششوں پر زور دیا ہے۔
پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بناتے ہوئے خطے کے امن، بین الاقوامی قانون کی پابندی اور اقتصادی سفارت کاری پر اپنی مستقل توجہ کا اظہار کیا ہے۔ وزیرِ خارجہ کے ترجمان ساجد ہائدر خان نے اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری تعامل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس موقع پر ساجد ہائدر خان نے وزیرِ اعظم شہباز شریف کی ترکی میں منعقدہ COP31 میں شرکت، علاقائی سیکیورٹی کے مسائل اور پاکستان کے بیرونی تعلقات کے اہم ترین پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
شہباز شریف کی COP31 میں شرکت اور ترکی کے ساتھ مذاکرات
ترکی کے شہر انتالیہ میں منعقدہ COP31 لیڈرز سمٹ میں وزیرِ اعظم شہباز شریف نے شرکت کر کے پاکستان کا مؤقف پیش کیا۔ انہوں نے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کی پالیسیوں کو اجاگر کیا اور خاص طور پر ملک کی شمسی توانائی (Solarisation) کے منصوبے کی کھپت کی تعریف کی۔ وزیرِ اعظم نے اپنی سفارتی سرگرمیوں کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات، علاقائی دباؤ میں کمی اور مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے تناظر میں کی گئی۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
پاکستان کی اس شرکت کا مقصد عالمی سطح پر ماحولیاتی چیلنجز کے حل میں تعاون کو بڑھانا ہے۔ ساجد ہائدر خان نے وضاحت کی کہ اس موقع پر شہباز شریف نے دکھایا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیرِ اعظم کی ملاقاتوں میں علاقائی امن کو برقرار رکھنے اور دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ کوششوں کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔
ECO کانفرنس اور افغانستان کے معاملے پر واضح موقف
پاکستان نے 15 اور 16 نومبر کو اقتصادی تعاون تنظیم (ECO) کے خارجہ وزرائے ملاقات کا بھی میزبانی کی۔ اس اجلاس میں ممبر ممالک کے درمیان تعلقات اور دیگر علاقائی اداروں کے ساتھ تعاون پر بات چیت ہوئی۔ وزیرِ اعظمِ مطلق ایشاق دار نے بھی اس موقع پر شرکت کی اور مختلف ممالک کے رہنماؤں اور اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے اعلیٰ عہدیداروں سے اہم ملاقاتیں کیں۔
بیرونی امور کے ترجمان نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ افغانستان کو اس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ساجد ہائدر خان نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان موجودہ افغان انتظامیہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے بتایا کہ ECO کے اجلاسات میں شرکاء کی سطح یا وزارت کی سطح کی نمائندگی کا فیصلہ میزبان ملک کا حقِ اعلان ہے۔ پاکستان نے اس عمل کے دوران شفافیت اور اصولوں پر عملدرآمد کو یقینی بنایا۔
مشرقِ وسطیٰ میں خطرات اور سعودی عرب سے دفاعی اتحاد
پاکستان نے سعودی عرب کے شہر ریاض کے King Abdullah Financial District (KAFD) پر حوثی باغیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ساجد ہائدر خان نے اس حملے کو سعودی عرب کے خودمختاری کا سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر فوجی ڈھانچوں اور معاشی مراکز کو نشانہ بنانا علاقائی سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
اسلام آباد نے سعودی عرب کی ان صلاحیتوں کی تعریف کی جنہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت مشترکہ دفاعی کوششیں جاری رہیں گی اور اس معاہدے کے اگلے اجلاس کا انعقاد اسی مہینے کے آخر میں پاکستان میں ہوگا، جہاں معاہدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔
غزہ پر اسرائیلی کارروائیاں اور ہندوستان کے خلاف ردعمل
پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کی بھی کڑی تنقید کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر حملے رکیں اور عید کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ ساجد ہائدر خان نے اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کے خلاف 15 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پابندیوں کے نفاذ کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دوسری جانب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہندوستان کے نمائندے کے بیانات کو بھی پاکستان نے مسترد کیا۔ ساجد ہائدر خان نے کہا کہ ہندوستان کو اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے نہ کہ پاکستان پر بنیاد پرز الزامات لگانے چاہئیں۔ انہوں نے ہندوستان کی موجودہ پالیسی کو 'ہندوتوا' کی بنیاد پر چلنے والا نظام قرار دیا۔ یہ تمام واقعات پاکستان کی واضح سفارتی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں جو خطے کے استحکام اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے وقف ہے۔
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