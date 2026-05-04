پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کو 168 رنز سے شکست دی

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے پیر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں زمبابوے ویمنز کرکٹ ٹیم کو 168 رنز سے شکست دے کر تین میچز کی ون ڈے سیریز کا آغاز شاندار انداز میں کیا۔ سادیا شمس کی 98 رنز کی اننگز اور فاطمہ ثنا کی قیادت نے پاکستان کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے پیر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تین میچز کی ون ڈے سیریز کے افتتاحی میچ میں زمبابوے ویمنز کرکٹ ٹیم کو 168 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 330 رنز بنائے جس کا زمبابوے کی ٹیم جواب دینے میں ناکام رہی اور 162 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کر لی ہے۔پاکستان کی جانب سے اوپنر گل فیروزا نے 50 رنز بنائے جبکہ سادیا شمس نے 130 گیندوں پر 98 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کی اننگز کو سنبھالا رکھا۔ مڈل آرڈر بیٹر سدرہ امین نے بھی 67 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی جبکہ نجیہ علوی نے آخری اوورز میں 30 گیندوں پر ناقابل شکست 56 رنز بنا کر پاکستان کے اسکور کو 330 رنز تک پہنچایا۔ زمبابوے کی جانب سے پریشیس مارانجے نے 39 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ کدکواشے چگورا اور نومویلو سیباندا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔پاکستان کی بولنگ اٹیک نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کپتان فاطمہ ثنا، ارووب شاہ اور تسمیہ روباب نے دو دو وکٹیں حاصل کیں اور زمبابوے کی بیٹنگ لائن کو تہس ناہس کردیا۔ زمبابوے کی جانب سے بیلووڈ بزہ نے 53 رنز بنائے لیکن انہیں باقی بیٹنگ لائن اپ سے تعاون حاصل نہیں ہوا۔پاکستان کو 43 ایکسٹرا رنز کا بھی فائدہ ہوا کیونکہ زمبابوے کی بولنگ بیٹنگ کے حملے کو قابو کرنے میں ناکام رہی۔ یہ میچ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بڑا اعتماد افزا ثابت ہوگا اور انہیں سیریز جیتنے کی راہ پر گامزن کرے گا۔ سادیا شمس کی عمدہ بیٹنگ اور فاطمہ ثنا کی قیادت نے ٹیم کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے اس میچ میں شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا۔پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی اس شاندار جیت پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے بھی مبارکباد دی ہے۔ پی سی بی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جیت پاکستانی خواتین کرکٹ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔انہوں نے کہا کہ ٹیم نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور زمبابوے کو شکست دے کر اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ پی سی بی نے ٹیم کو سیریز جیتنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔اس میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور زمبابوے کی بولنگ پر دباؤ برقرار رکھا۔ سادیا شمس کی اننگز نے پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جس پر دیگر بیٹرز نے کارکردگی دکھائی۔ نجیہ علوی کی آخری اوورز میں تیز رفتار بیٹنگ نے پاکستان کے اسکور کو 330 رنز تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔پاکستان کی بولنگ اٹیک نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور زمبابوے کی بیٹنگ لائن کو مشکل میں ڈال دیا۔ فاطمہ ثنا، ارووب شاہ اور تسمیہ روباب نے عمدہ لائن اور لینتھ کے ساتھ بولنگ کی اور زمبابوے کے بیٹرز کو رنز بنانے سے روک دیا۔ بیلووڈ بزہ کی جانب سے 53 رنز کی اننگز زمبابوے کے لیے واحد راحت کا باعث بنی لیکن وہ ٹیم کو فتح دلانے میں ناکام رہیں۔یہ میچ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے ایک اہم فتح ہے اور انہیں سیریز جیتنے کے لیے مزید اعتماد فراہم کرے گا.
