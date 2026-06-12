پاکستان آرمی کی بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں شاندار کامیابی

پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے برطانیہ میں منعقدہ بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے۔
پاکستان آرمی کی جانب سے ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ملٹری اکیڈمی ( پی ایم اے ) کی ٹیم نے برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں منعقدہ بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ مقابلہ ہر سال منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ممالک کی فوجی اکیڈمیوں کی ٹیمیں شرکت کرتی ہیں۔ اس سال 16 بین الاقوامی ٹیموں نے اس سخت مقابلے میں حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم نے نہ صرف مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ بہترین پیس سٹکر اور بہترین ڈرائیور کے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی 9 رکنی ٹیم کی قیادت میجر حیدر گلزار (ایڈجوٹنٹ پی ایم اے ) کر رہے تھے، جو 5 جون 2026 کو برطانیہ پہنچے تھے۔ اس مقابلے میں شرکت کرنے والی ٹیموں میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کی فوجی اکیڈمیاں شامل تھیں۔ پاکستانی ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت، عزم اور محنت کی بدولت تمام مخالفین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مقابلے کے دوران پی ایم اے کے کیڈٹس نے غیر معمولی مہارت اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ ہر مرحلے میں کامیاب رہے۔ یہ کامیابی پاکستان آرمی کے اعلیٰ تربیتی معیارات اور پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے صاف ستھری جیت حاصل کی اور تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ اس کامیابی سے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پورے ملک کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے اس موقع پر کہا کہ یہ جیت پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تربیت اور لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستانی ٹیمیں اس طرح کی کامیابی اں حاصل کرتی رہیں گی.
پاکستان آرمی کی جانب سے ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ملٹری اکیڈمی (پی ایم اے) کی ٹیم نے برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں منعقدہ بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ مقابلہ ہر سال منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ممالک کی فوجی اکیڈمیوں کی ٹیمیں شرکت کرتی ہیں۔ اس سال 16 بین الاقوامی ٹیموں نے اس سخت مقابلے میں حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم نے نہ صرف مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ بہترین پیس سٹکر اور بہترین ڈرائیور کے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی 9 رکنی ٹیم کی قیادت میجر حیدر گلزار (ایڈجوٹنٹ پی ایم اے) کر رہے تھے، جو 5 جون 2026 کو برطانیہ پہنچے تھے۔ اس مقابلے میں شرکت کرنے والی ٹیموں میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کی فوجی اکیڈمیاں شامل تھیں۔ پاکستانی ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت، عزم اور محنت کی بدولت تمام مخالفین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مقابلے کے دوران پی ایم اے کے کیڈٹس نے غیر معمولی مہارت اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ ہر مرحلے میں کامیاب رہے۔ یہ کامیابی پاکستان آرمی کے اعلیٰ تربیتی معیارات اور پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے صاف ستھری جیت حاصل کی اور تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے۔ اس کامیابی سے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پورے ملک کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے اس موقع پر کہا کہ یہ جیت پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تربیت اور لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستانی ٹیمیں اس طرح کی کامیابیاں حاصل کرتی رہیں گی
پاکستان آرمی پی ایم اے پیس سٹکنگ رائل ملٹری اکیڈمی کامیابی
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