پاکستان نے سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں 98 رنز پر آؤٹ کر دیا
راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستانی فاسٹ باولرز نے سری لنکا کی ٹیم کو 98 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ محمد عباس اور رضاللہ نے عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے 2 وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کی فاسٹ باؤلنگ لائن نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتم ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن سری لنکا کی بیٹنگ آर्डر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ میچ کے دوسرے دن پاکستانی گیند بازوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم کو صرف 98 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس شاندار کامیابی کے بعد پاکستان نے میچ میں اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے۔
پاکستان کی باؤلنگ کارکردگی
ٹاس جیت کر بیٹنگ کے لیے فیصلہ کرنے والی سری لنکا کی ٹیم پر پاکستانی فاسٹ باؤلرز نے زبردست دباؤ بنایا۔ پاکستان نے گرین پچ اور سیم سے گیند کے حرکت کرنے والے فائدے کو بہترین انداز میں استعمال کیا۔ ابتدائی اوورز میں ہی سری لنکا کی ٹیم 36 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکی تھی۔ کپتان کusal مندس اور سونل دینوشا کے درمیان چھٹی وکٹ کے لیے 49 رنز کی شراکت نے میچ کو کچھ وقت کے لیے سنبھالا لیکن یہ بھی ناکام رہی۔Also readسری لنکا کی پاکستان میں سب سے کم اسکور، صرف 98 رنز پر آل آؤٹ
محمد عباس اور رضاللہ کا کردار
محمد عباس اور رضاللہ نے پاکستان کی باؤلنگ یلغار کی قیادت کی اور دونوں باؤلرز نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ سعید خان اور عامر نے بھی ایک ایک وکٹ لے کر ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے اسپن باؤلنگ آل راؤنڈر عرفات منہاس کو ہٹا کر فاسٹ باؤلر عامر جمال کو ٹیم میں شامل کیا۔
محمد عباس کی معیاری باؤلنگ
محمد عباس نے اپنی 11 اوورز میں صرف 12 رنز دے کر 5 مِڈن اوورز بھی کرواتے ہوئے شگفتہ باؤلنگ کی۔ انہوں نے گیند کو دونوں طرف حرکت دیتے ہوئے بیٹسمینز کو بار بار مشکل situations میں ڈال دیا۔ سعید خان نے چوتھی اوور میں پساندو سوریا بندارا کو 2 رنز پر آؤٹ کیا۔
سری لنکا بیٹسمینز کی ناکامی
محمد عباس نے دینیش چندنل کو ٹریپڈ لیگ بائیں وکٹ (lbw) قرار دیا جبکہ ان کی اگلی کامیابی میں کمندی مندس کو آؤٹ کیا۔ رضاللہ نے لاہوروہدرا کو 146 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آؤٹ کیا۔ انہوں نے دھننجیا دی سلوا کو بھی lbw قرار دیا جس کی انہوں نے ریبیو لیکن بال ٹریکنگ نے امپائر کے فیصلے کی تائید کی۔
کپتان کی مزاحمت اور حتمی شکست
سری لنکا کے کپتان کusal مندس نے 50 گیندوں پر 32 رنز بنا کر مزاحمت کی لیکن عامر نے اکیسویں اوور میں انہیں آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے ایک پول شاٹ کھیلتے ہوئے گیند کو ٹاپ ایج کر دیا جسے رضاللہ نے ڈیپ بیکوارڈ اسکوئر پر کیچ کیا۔ اس طرح سری لنکا کی اننگز کا اختتام 98 رنز پر ہو گیا۔
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