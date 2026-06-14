پاکستان میں سالانہ 2.3 ملین خون کی کمی، ڈبلیو ایچ او نے رضاکار خون کی ak donation کی اپیل

ڈبلیو ایچ او نے پاکستان میں خون کی معیاری نظام کو مضبوط بنانے اور ہر سال 2.3 ملین خون کی کمی کو ختم کرنے کیلئے عوام سے رضاکارانہ خون کی ak donation کی اپیل کی ہے۔ پاکستان میں ہر سال 2.7 ملین خون دستیاب ہیں جبکہ ضرورت 5 ملین سے زیادہ ہے، اور صرف 18 فیصد خون رضاکار ڈونرز سے آتا ہے۔
جنوری ۱۴ کی عالمی صحت کانفرنس کے موقع پر عالمی صحت تنظيم ( ڈبلیو ایچ او ) نے پاکستان میں سے خون کیdonation کے حوالے سے معاشرے کو965 Sindhi 2025 February کے متعلق خطرہ اور پاکستان ی 5.4 ملین ہر سال خون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس وقت صرف 2.
7 ملین وسائل دستیاب ہیں 82 فیصد خون فیملی ڈونرز سے آتا ہے اور صرف 18 فیصد خود خرید اور غیر و形的 خون ڈونرز سے ملتا ہے ڈبلیو ایچ او کے مطابق ہر سال2.6 ملین خون کی نقصان پہنچتی ہے جس سے ہسپتالوں کی زندگی بچانے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے ڈبلیو ایچ او کی پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر لو ڈپینگ نے کہا کہ رضاکار خون ڈونرز'clock صحت کے ہیروز ہیں اور یہ معحدود ایک قطرے کی طرح انسانی ہمدردی کا/work کریں جنہیں چند جہتیں اور موجودی کے تحت زندگی بچائی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مریض کو خون کی کمی کے باعث مرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیئے ڈبلیو ایچ او نے حکومتوں اور صحت مراجع کو قومی خون کے نظام کو مضبوط بنانے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے رضاکار خون کیak donation کو فروغ دینے پकڑتے ہوئے ہر فرد کو خون تک مساوی رسائی فراہم کرنے اور محفوظ خون انتقال کے طریقوں کو اپنانے کی تجویز دی ہے تنظيم نے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے صحت کارکن制成品 کے ساتھ خون کے بینکوں کو مضبوط بنانے، معیاری جانچنے کے طریقوں اور other protocols کو فروغ دینے میں جاری کارروائی کرے گی تاکہ تمام شہریوں کے لیے محفوظ اور کافی خون کی فرآیند یقینی بنائی جا سکے خاندان کے ذریعے خون کی donation کا نظام غیر معیاری اور غیر محفوظ ہو سکتا ہے ڈبلیو ایچ او کے مطابق رضایار خون ڈونرز معاشرے میں خون کی meme talab ko purify this
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