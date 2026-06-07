پاکستان میں بچت کی شرح 30 سال کی کم ترین پر پہنچی: پائیڈ رپورٹ

پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بچت کی شرح 6.4 فیصد ہو کر 30 سال की کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 21 فیصد، بھارت میں 28 فیصد اور ویتنام میں 30 فیصد سے زیادہ بچت کی شرح ہے۔ کم بچت سرمایہ کاری کے بحران اور بیرونی قرضوں پر انحصار میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔
پاکستان میں بچت کی شرح 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق پاکستانی عوام ہر 100 روپے آمدنی میں سے صرف چھ روپے بچا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس (پائیڈ) کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں قومی بچت مہم شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متحرک بچت اسکیموں پر دوبارہ ٹیکس مراعات دینے، چھوٹے بچت کنندگان کے تحفظ، قومی بچت مصنوعات کی ڈیجیٹل رسائی کو بڑھانے اور سالانہ سیونگز موبلائزیشن ڈیش بورڈ بنانے جیسی تجاویز پیش کیں.
پاکستان میں بچت کی شرح 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق پاکستانی عوام ہر 100 روپے آمدنی میں سے صرف چھ روپے بچا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس (پائیڈ) کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں قومی بچت مہم شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متحرک بچت اسکیموں پر دوبارہ ٹیکس مراعات دینے، چھوٹے بچت کنندگان کے تحفظ، قومی بچت مصنوعات کی ڈیجیٹل رسائی کو بڑھانے اور سالانہ سیونگز موبلائزیشن ڈیش بورڈ بنانے جیسی تجاویز پیش کیں
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