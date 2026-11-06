پاکستان برآمدات میں اضافے کے لیے ٹی ڈی اے پی کی جدید اصلاحات کا اعلان
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے۔
وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت میں اضافے اور برآمدی منڈیوں میں توسیع کے لیے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس اہم فیصلے کا مقصد مقامی صنعتوں کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالنا اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباروں کی برآمداتی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔
جدید اصلاحات کا مقصد اور حوالہ
وزیرِ اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا کہ ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کو جدید نظام پر استوار کیا جائے گا۔ اس اقدام سے پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک رسائی میں آسانی پیدا ہوگی اور ملکی برآمدات میں نمایاں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔Also readنیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
اس موقع پر وزیرِ اعظم نے واضح ہدایت کی کہ صنعتوں میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک رسائی کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ جدید خطور پر استوار ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اس حوالے سے راستہ ہموار کرے گی اور ملکی معیشت کے لیے ایک پائیدار بنیاد فراہم کرے گی۔
ایکو سسٹم اور تربیت یافتہ افرادی قوت
زرعی مصنوعات کی برآمد کے لیے مکمل ایکو سسٹم تشکیل دیا جائے گا جس میں پوری ویلیو چین شامل ہو گی۔ وزیرِ اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ شفاف طریقے سے میرٹ پر اچھی تربیت یافتہ افرادی قوت کو ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ ادارہ اپنی خدمات بہتر انداز میں انجام دے سکے۔
ادارے کی کارکردگی کو مستحکم کرنے کے لیے اصلاحات تب ہی ممکن ہیں جب ترقی کو اہداف کے حصول اور کارکردگی سے مشروط کیا جائے۔ انہوں نے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی پرفارمنس اور مالیاتی آڈٹ کے لیے اچھی شہرت یافتہ نجی آڈٹ فرم کی خدمات لینے کی ہدایت بھی کی۔
بریفنگ اور مرحلہ وار منصوبہ بندی
اجلاس کو ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی موجودہ کارکردگی اور ادارہ جاتی ڈھانچے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عالمی سطح پر مؤثر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشنز کے تقابلی جائزے میں یہ واضح کیا گیا کہ جدید ادارے مقامی منڈیوں کی ترقی اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے مربوط خدمات فراہم کرتے ہیں۔
تجویز کردہ اصلاحات میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے دائرۂ کار کو آٹھ بنیادی افعال تک محدود کرنا، بورڈ اور انتظامی ڈھانچے کی تنظیمِ نو، علاقائی نیٹ ورک کو مؤثر بنانا، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور مصنوعی ذہانت کا استعمال شامل ہے۔
نفاذ اور حتمی اقدامات
مجوزہ اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے منظوری، ڈیزائن، نفاذ اور آزادانہ جانچ پر مشتمل ایک باریک 12 ماہ کا مرحلہ وار منصوبہ پیش کیا۔ وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ اصلاحات کو آئندہ برس کے وسط میں مکمل کر کے ان کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔
وزیرِ اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کی برآمدی استعداد وسیع اور جغرافیائی لحاظ سے منفرد ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے صنعتوں اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ان خصوصیات سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے۔
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