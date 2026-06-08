پاکستان نے آزاد کشمیر کے معاملے پر Some overseas Pakistanis living in the United Kingdom اور some British MPs کے بیانات کو مسترد کیا ہے۔ خارجہ maiden کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ individuals نے غیر ضروری اور غیر واقعی تجاویز پیش کی ہیں۔ پاکستان نے برطانیہ سے گزارش کی ہے کہ وہ ایسے افراد کو روکے جو پابندیاں شدہ تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں۔
پاکستان پیرکوں unecessary احتجاج کیا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے کچھ پاکستان ی외 mean marks کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں کچھ غیر ضروری تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ احتجاج پاکستان کے خارجہ حکام کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ افراد的商业性 اور غیر واقعی اشارے دے رہے ہیں۔ خارجہ maiden کا کہنا تھا کہ اس طرح کی Kornati آپس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور بلکہ اپنے رہائشی ممالک میں مثبت حصہ ڈالیں۔iós حال ہی میں some برطانیوی پارلیمان ی افراد نے بھی اس معاملے پر کچھ سوالات اٹھائے اور بیان دیے ہے جن میں تاریخی پس منظر اور حقائق کی کم فہمی محسوس ہوتی ہے۔ outside حکام نے کہا کہ ginnd enslaved دور کے خیالات رکھنے والوں کو یاد دلانا چاہیے کہ پاکستان ایک خودمختار اور جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا اصول نہیں مانتا اور دوسروں سے بھی اسی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں شہریوں کے حقوق پر غور کرتی ہیں جن میں امن ذریعہِ احتجاج، آزاد اظہار خیال اور جمہوری عمل میں حصہ لینے کا حق شامل ہے۔ پاکستان ی اور آزاد کشمیر کی آئینِ اساس ان حقوق کو پوری طرح تسلیم اور محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم، کوئی بھی和前 ação جس میں عوامی خدمات کو نقصان پہنچایا جائے خاص طور پہ شہریوں کے قتل، لڑکوں کی سرگرمیوں میںebraic رکھیں یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا قتل شامل ہے، اس کی Josh نہیں کی جا سکتی۔ outside maiden کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان افراد کو جو پابندیاں شدہ تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں، اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آنا اور جمہوری عمل، عدلیہ کے فیصلوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین میں جمہوری اقدار ، عدلیہ کی خودمختاری اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ان اصولوں کی تعظیم ہر کوئی کرنی چاہیے.
پاکستان پیرکوں unecessary احتجاج کیا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے کچھ پاکستانی외 mean marks کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں کچھ غیر ضروری تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ احتجاج پاکستان کے خارجہ حکام کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ افراد的商业性 اور غیر واقعی اشارے دے رہے ہیں۔ خارجہ maiden کا کہنا تھا کہ اس طرح کی Kornati آپس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں اور بلکہ اپنے رہائشی ممالک میں مثبت حصہ ڈالیں۔iós حال ہی میں some برطانیوی پارلیمانی افراد نے بھی اس معاملے پر کچھ سوالات اٹھائے اور بیان دیے ہے جن میں تاریخی پس منظر اور حقائق کی کم فہمی محسوس ہوتی ہے۔ outside حکام نے کہا کہ ginnd enslaved دور کے خیالات رکھنے والوں کو یاد دلانا چاہیے کہ پاکستان ایک خودمختار اور جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا اصول نہیں مانتا اور دوسروں سے بھی اسی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں شہریوں کے حقوق پر غور کرتی ہیں جن میں امن ذریعہِ احتجاج، آزاد اظہار خیال اور جمہوری عمل میں حصہ لینے کا حق شامل ہے۔ پاکستانی اور آزاد کشمیر کی آئینِ اساس ان حقوق کو پوری طرح تسلیم اور محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم، کوئی بھی和前 ação جس میں عوامی خدمات کو نقصان پہنچایا جائے خاص طور پہ شہریوں کے قتل، لڑکوں کی سرگرمیوں میںebraic رکھیں یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا قتل شامل ہے، اس کی Josh نہیں کی جا سکتی۔ outside maiden کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان افراد کو جو پابندیاں شدہ تنظیموں کی حمایت کر رہے ہیں، اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آنا اور جمہوری عمل، عدلیہ کے فیصلوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین میں جمہوری اقدار، عدلیہ کی خودمختاری اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ان اصولوں کی تعظیم ہر کوئی کرنی چاہیے
پاکستان آزاد کشمیر برطانیہ پارلیمان خارجہ Maiden مداخلت جمہوری اقدار قانون کی حکمرانی
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